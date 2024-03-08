乳癌康复患者自信走秀 尽显女性勇气与魅力

“与乳癌抗争的这条路并不孤单，我们很多人都经历过了，所以如果你需要帮助的话，我们都在等你。”这是乳腺癌康复者柯丽婷最想传达的信息。

星期四（3月7日）晚上，也是国际妇女节前夕，新加坡乳癌基金会联合暄暉乳房护理及手术中心举办了一场别开生面的“勇气走秀”活动。10名勇敢自信的乳癌康复者穿上华丽服饰，向观众展示自己的魅力，也呼吁社会各界关注乳癌患者这个群体。

柯丽婷：勇于直视自己的身体

柯丽婷（28岁，理财顾问）便是其中一名模特儿。她在25岁发现胸部有一个明显肿块，而那时的她已经怀孕38周。一开始柯丽婷以为这个肿块只是孕期分泌乳液产生的正常现象，而且她和丈夫都觉得自己还年轻，不可能患上癌症。然而，医生检查过后却证实是乳癌。

按照医生的建议，柯丽婷在孕期38周就生下了孩子，并在分娩两周后开始接受乳癌治疗。从16个化疗疗程到手术，最后再到31个疗程的放射治疗，柯丽婷说：“这个漫长的治疗过程并不容易，所以我很感谢乳癌基金会一路以来为我提供的心理支持。也希望通过基金会的走秀活动陪伴其他患者，给她们勇气。”

战胜病魔的柯丽婷想告诉年轻女性：“要勇于直视自己的身体，有意识地做自我检查，不要忽视身体发出的信号，并定期接受体检。”

简婉君：与病友同舟共济

另一名走秀模特简婉君（56岁，公关）受访说，乳癌患者很需要心理上的支持。在美国纽约确诊的简婉君，为了不让父母每天担心她的情况，而选择独自在当地接受治疗。

“一开始医生说我的症状比较轻微，或许不会掉头发。所以我受到的最大打击就是头发突然开始掉落的那一刻。幸好我还有朋友的陪伴，他们带我去了纽约的一个理发店。那个店有专门给癌症病人剃发的服务，在那里我遇到了许多跟我一样情况的病人。”

在朋友的支持与陪伴下，简婉君积极维持正常生活。在长达六个月的时间里，她一边每两周定时去医院化疗一次，一边继续工作，间中还去了中国上海出差。

她想告诉其他乳癌患者：“只要努力，我们依然能够维持原本的生活。”

新加坡乳癌基金会一直致力于帮助乳癌患者维持正常的生活和积极心态。自1997创立以来，基金会已有2000多名成员。

基金会宣传和传播主管刘韶芸说，基金会有五个互助小组，分别为讲英语患者、讲华语患者、年轻患者、看护者、晚期和转移性癌症患者，提供每月一次交流的机会。“有我们在，她们并不需要独自面对一切。”