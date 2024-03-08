拥六独特感官花园 圣淘沙心之音3月14日开放

耗资约9000万元打造的“圣淘沙心之音”将在下星期四（3月14日）正式开放给公众，约长350公尺的走道是衔接圣淘沙名胜世界和海滩的主要通道，通过结合大自然与数码元素，为访客带来多重感官体验，也是拍照打卡的好去处。

圣淘沙心之音带给访客多重感官飨宴，图中楼道两侧的高耸巨型花茎称为“光苑”，夜晚闪烁的灯效适合打卡拍照。（李冠卫摄）

圣淘沙心之音（Sentosa Sensoryscape）是圣淘沙岛和布拉尼岛重新发展计划的项目之一。它衔接圣淘沙岛北部和南部的多个景点和设施，占地约3万平方公尺，面积相等于五个半足球场，步行大概10分钟就能到达另一头。

访客可利用这条走道，从名胜世界步行通往多个景点，包括室内模拟跳伞iFLY、新加坡杜莎夫人蜡像馆，以及各大酒店和海滩。

新景点由国际知名建筑公司Serie Architects操刀设计，在白天和夜晚提供访客不同的沉浸式感官之旅，六个设计独特的感官花园，透过光雕投影和扩增实境（AR）技术，呈现海洋世界鱼群遨游、蝴蝶空中飞舞的迷幻世界；沿途也种植了多种芳香植物，配合潺潺流水声，让访客放松身心灵。

水流从不同的吊舱中潺潺流下，在夜间产生复调效果，加上AR体验和灯光投影，搭配流水声音，让人放松身心。（李冠卫摄）

访客可以通过扩增实境AR技术，在手机应用上跟水母和鱼群等海洋生物互动拍照。（李冠卫摄）

绿色花瓣状预制混凝设计，种植多种类植物让访客触摸互动，感受岛上丰富的自然资源。此处可以举办植物和芳香疗法工作坊。

访客还可认识圣淘沙岛上的植物种类，各种植物芳香耐人寻味。（李冠卫摄）

白天的圣淘沙心之音，虽然少了灯光效果，却可以让访客更专注于走道和欣赏建筑特色。（李冠卫摄）

圣淘沙心之音于2019年动工建造，原定2022年完工，但受冠病疫情影响而延期。为腾出空间发展这个新景点，当局早前拆除了有20多年历史的鱼尾狮塔。

圣淘沙发展局局长田桂英受询时说，到了年底，访客还能有更多新的AR体验，当局也计划引进新的餐饮设施。社区机构和企业也能在这个新景点举办各种活动和表演。