图索性贿赂判接受改造 服役警员上诉改监七天

下班后找援交女，亮出警察身份暗示对方提供免费性服务，全职国民服役警员早前被判入青年改造所至少六个月，但他不满刑罚，上诉高庭后改判入狱七天。

被告法哈特（21岁）案发时是全职国民服役警员，隶属乌节邻里警局。他面对两项抵触防止贪污法令的罪名，早前承认其中一项后，被判入青年改造所至少六个月。

被告不满刑罚，星期五（3月8日）向高庭提出上诉，要求改判缓刑监视。

案情显示，2022年11月1日，被告在互联网看见性服务广告后致电联系。对方告知他，援交女住在罗拔申码头（Robertson Quay）的酒店，性服务的费用400元。

被告同意上述价格，当晚9时许抵达酒店，与援交女见面后，被告却因为对方并非广告上的女子而掉头离开。

不久后，被告因中介说可以减价而返回酒店客房，他接着出示警察证件表明身份，暗示对方提供免费性服务，否则就向警方举报她。

援交女不同意这项安排，开始哭诉自己刚来新加坡，不想惹上麻烦，随后因害怕而致电给中介求助。被告则趁着女子讲电话时离开。

两度滥用警方证件

三天后，被告故技重施，向另外两名援交女出示警察证件，企图索取性贿赂，但没有得逞。

贪污调查局在2022年11月6日接获通报，揭发被告的行径。

上诉案开庭后，被告律师指出，被告三岁时随父亲到中东生活，在保守的环境中成长，到新加坡服兵役时，一时迷失在繁华世界里才会犯错；事发后，被告在中东生活18年的父亲毅然辞去工作，全家人回到新加坡给予被告支持。

律师也说，被告已在今年1月完成国民服役，计划8月到国立大学就读，被告有很大的改造潜能，重犯的可能性低，恳求法官考虑缓刑监视。

控方则指出，被告两度滥用警方证件，刑罚必须起阻遏作用，反映可能对执法机构和人员造成的名誉损害，而缓刑监视无法充分达到阻遏作用。

上诉庭法官郑永光认为，判入青年改造所并非是阻遏和改造之间取得平衡的最恰当判刑，最后改判被告入狱七天。