43猫弃单位内三个月没喂食 男子被控

31岁男子被指把43只猫留在无人的组屋里，三个月来不管不顾，不喂食也没给水，导致其中两只猫丢命。

被控44项抵触动物和飞禽法令（Animals and Birds Act）控状的是默哈莫丹尼尔（Muhammad Danial Bin Sukirman）。

根据控状，被告在宏茂桥6道第123座组屋一个六楼单位里饲养了43只猫，却于2021年8月到11月之间，把它们遗弃在组屋单位内。被告不管不顾也不喂食、没给水，导致其中两只猫“压力过大”和“操劳过度”，被发现时身体状况极差，已丢了性命。

2022年12月6日，当局给予被告书面通知，让他与执法人员面谈，但他无故爽约。

国家公园局检察官说，若被告打算认罪，将以其中10项控状提控，余项交由法官下判时一并考量，并建议法官判被告两到四周的监刑。

被告表示有意认罪，但希望向公设辩护人办公室申请辩护律师，案展3月27日。

根据动物和飞禽法令，造成动物没必要的苦痛，若罪成可面对最长18个月监刑，或最高罚款1万5000元，或两者兼施。

若没依据书面通知赴约，则可面对最长六个月监刑，最高1万元罚款，或两者兼施。

完整报道，请翻阅2024年3月8日的《新明日报》。