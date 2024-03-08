职员称破产求助 九年骗老板逾367万元

经济陷入困境，房地产公司女职员谎称破产，骗老板说需要钱缴付产业处理及信托局才能取回资产，九年骗走老板逾367万元，耗尽老板积蓄，甚至变卖掉两间房产。

47岁的林恩（Lynne Charlotte James）面对12项控状，包括10项欺骗和两项伪造文件的罪行。她原本不认罪，审讯一半时改变主意，承认其中五项罪行，案展3月12日下判。

被告于2006年加入一家房地产公司工作，两年后经济陷入困境，濒临破产。

为走出困境，被告骗老板（现年69岁）说自己已破产，还谎称产业处理及信托局（IPTO）扣押了自己的资产，需要缴付费用，才能把资产还给她。

日复一日，被告不断以同样的借口跟老板借钱，还称只要当局归还资产，她向老板借的钱也能一并要回，到时就会全额归还。

为了让老板继续“借钱”，被告称若当局不归还资产，老板也无法拿回借给她的钱。

为此，老板耗尽了一生积蓄，也向老婆拿钱，夫妻俩甚至还卖掉了两间房产，以筹钱借给被告，以致他们得租房住。

直到老板和妻子分文不剩后，转而向侄女借钱给被告，侄女感到事有蹊跷，随之报警，才揭发被告的真面目。

根据案情，被告在2008年5月13日到2017年10月24日之间，通过2253个转账记录，向老板骗取367万7537元。

完整报道，请翻阅2024年 3月 8日的《新明日报》。