主动承认考试抄袭撒谎掩盖 准律师10个月后获律师执业资格

女准律师申请执业时主动承认当年考试抄袭学长文章，以及被发现后试图撒谎掩饰的行为，大法官认为这反映申请人愿意正视和检讨自己所犯下的错误，为此在将她的申请延期五个月后，批准她正式执业。

新加坡国立大学法律系毕业生王佩琪（译音）去年5月向法庭申请律师执业资格，但因考试抄袭以及向校方撒谎，总检察署与新加坡法律教育学院当时建议将她的申请延期五个月。

今年1月，她再次提出申请，这次总检察署、律师公会与法律教育学院都不反对她的申请，大法官梅达顺也认为她具备当律师的资格，在2月27日批准她执业。

根据大法官在星期五（3月8日）发出的书面判词，2020年4月28日，当时还是在籍法律系学生的王佩琪在参加一场开卷考试时，抄袭学长所撰写的文章内容。

校方发现包括王佩琪在内的几名学生答案异常相同后展开调查，王佩琪当时向校方解释，她应考时不小心打开和提交错误的文件，才会出现误把学长文章内容提交为答案的情况，但其实这并非事实。校方并不知道王佩琪撒谎，但还是决定针对那道抄袭答案的答卷给王佩琪打零分。

王佩琪后来顺利毕业，并且在去年5月申请律师执业资格。她在提呈给法庭的申请书中承认，她当年考试时抄袭别人文章，以及被逮着后试图撒谎掩饰。王佩琪也通知国大关于自己当年撒谎一事。法庭接受总检察署与法律教育学院的建议，将王佩琪的申请延期五个月，让王佩琪在这段期间检讨自己的行为。

在大法官看来，王佩琪如今的行为反映她已从过去的错误中学习，尽管没人知道她当年其实对校方撒谎，但她主动向校方和法庭公开此事，大法官认为王佩琪的勇气与坦率值得被肯定，也显示她真心愿意改过自新。