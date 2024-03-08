杨莉明：鼓励更多女性加入科技领域

林美玲

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发布 / 2024年3月8日 11:26 PM
通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明星期五出席国际妇女节庆祝活动时，宣布由新加坡科技界女性发起的“企业宣言系列”新倡议和目标。（特约陈来福摄）
通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明星期五出席国际妇女节庆祝活动时，宣布由新加坡科技界女性发起的“企业宣言系列”新倡议和目标。（特约陈来福摄）

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“直到30多岁，我还不会开车。随着女儿们逐渐成长，我自问为什么其他中年女性都会开车而我不会。我这才意识到家里没有女人开车，所以从未想过自己也能做到。

可是，我不能让女儿们认为女人不能开车，这个想法是我无法接受的，于是我开始学车。我想不到的是，我第一次考车就及格了。”

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明，星期五（3月8日）出席了由新加坡科技界女性（Singapore Women in Tech）举办的国际妇女节的庆祝活动。她在致辞时分享了学车的经验，借此强调女性榜样的重要性，并鼓励更多女性加入科技领域。

“新加坡科技领域有超过40%的专业人士是女性，超过了全球平均水平的28%。尽管这已经相当不错，但女性具备在科技领域发挥更大影响力的潜能。”

过去五年逾12万女性加入科技行业 各领域展现出色才能

杨莉明在会上宣布了由新加坡科技界女性推出的“企业宣言系列”新倡议。这些倡议的目标是鼓励企业承诺创造更优越的工作环境，并建立强大的支持体系，以吸引和培养更多女性科技专业人才。

资媒局商业科技组合司长王承慧博士致辞时说，在过去五年里，女性在本地科技界有很亮眼的发展。“超过12万名女性加入了科技行业，她们在各个领域展现出色的才能，利用科技推动创新，解决当今世界面临的各种挑战和问题。”

企业宣言系列自2021年推出以来，已经有超过70家公司加入。会计事务所普华永道新加坡（PwC Singapore）是其中之一，它承诺帮助科技领域的女性规划职业发展，并在学校宣传科技类就业机会，以鼓励更多女生从事科技行业。

陈异芬是普华永道新加坡的数字化创新组长 。她受访时说：“女性在科技领域可能面临一系列挑战，例如由男性主导的工作环境、父母因刻板印象而可能劝阻年轻女性进入科技领域等。因此，建立一个更多元化、公平和包容的科技领域是非常重要的。”

杨莉明透露，接下来资讯通信媒体发展局（IMDA）将与美国波士顿咨询集团（Boston Consulting Group，简称BCG）合作，出版期刊介绍关于东南亚女性在科技领域的动态，旨在鼓励更多女性进入科技领域发展，包括人工智能。

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