杨莉明：鼓励更多女性加入科技领域

“直到30多岁，我还不会开车。随着女儿们逐渐成长，我自问为什么其他中年女性都会开车而我不会。我这才意识到家里没有女人开车，所以从未想过自己也能做到。

可是，我不能让女儿们认为女人不能开车，这个想法是我无法接受的，于是我开始学车。我想不到的是，我第一次考车就及格了。”

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明，星期五（3月8日）出席了由新加坡科技界女性（Singapore Women in Tech）举办的国际妇女节的庆祝活动。她在致辞时分享了学车的经验，借此强调女性榜样的重要性，并鼓励更多女性加入科技领域。

“新加坡科技领域有超过40%的专业人士是女性，超过了全球平均水平的28%。尽管这已经相当不错，但女性具备在科技领域发挥更大影响力的潜能。”

过去五年逾12万女性加入科技行业 各领域展现出色才能

杨莉明在会上宣布了由新加坡科技界女性推出的“企业宣言系列”新倡议。这些倡议的目标是鼓励企业承诺创造更优越的工作环境，并建立强大的支持体系，以吸引和培养更多女性科技专业人才。

资媒局商业科技组合司长王承慧博士致辞时说，在过去五年里，女性在本地科技界有很亮眼的发展。“超过12万名女性加入了科技行业，她们在各个领域展现出色的才能，利用科技推动创新，解决当今世界面临的各种挑战和问题。”

企业宣言系列自2021年推出以来，已经有超过70家公司加入。会计事务所普华永道新加坡（PwC Singapore）是其中之一，它承诺帮助科技领域的女性规划职业发展，并在学校宣传科技类就业机会，以鼓励更多女生从事科技行业。

陈异芬是普华永道新加坡的数字化创新组长 。她受访时说：“女性在科技领域可能面临一系列挑战，例如由男性主导的工作环境、父母因刻板印象而可能劝阻年轻女性进入科技领域等。因此，建立一个更多元化、公平和包容的科技领域是非常重要的。”

杨莉明透露，接下来资讯通信媒体发展局（IMDA）将与美国波士顿咨询集团（Boston Consulting Group，简称BCG）合作，出版期刊介绍关于东南亚女性在科技领域的动态，旨在鼓励更多女性进入科技领域发展，包括人工智能。