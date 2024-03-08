疑与30亿元洗钱案有关 警从公寓拖走三轿车

疑与30亿元洗钱案有关，警方星期三从丽敦豪邸公寓拖走三辆轿车，包括一辆劳斯莱斯豪华轿车。 这三辆车相信属于一个来自福建的租户，他一家租下该公寓一楼一个单位。

根据《商业时报》掌握的资料，警方星期三（3月6日）从花拉路丽敦豪邸（D’Leedon）拖走三辆轿车，包括一辆灰色丰田轿车、一辆黑色马赛地轿车，以及一辆黑色劳斯莱斯轿车。

这三辆轿车的主人相信是住在该公寓一个一楼单位的男租户，此人相信来自福建，与妻子和孩子同住，租下该单位约两年了。一名目击拖车过程的住户称，已有至少半年没见到该男租户，不清楚他的妻儿是否还在我国。

这起涉案金额超过30亿元的案件，是本地历来规模最大的洗钱案，已遭警方扣查的包括207个房地产、77辆汽车、超过14亿5000万元银行存款、总值超过7600万元的各国外币，以及金条、名酒、名牌包、名牌手表及名贵首饰。

共有九男一女被控，分别是苏文强、苏海金、苏宝林、苏剑锋、张瑞金、林宝英、王水明、陈清远、王宝森和王德海。当中，苏文强料会在4月2日认罪，其他人的案件仍在审前会议阶段。

外界认为警方3月6日拖走的三辆轿车与洗钱案有关，但这些资产是否和已被提控的10人相关，又或者与其他涉案者有关联，就不得而知。

两柬埔寨籍男子列入“红色通缉令”

警方曾在今年1月19日发文告说，当局在贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令下，对涉及洗钱案的两名柬埔寨籍男子发出逮捕令。他们是33岁的苏永灿（Su Yongcan）和29岁的王火强（Wang Huoqiang）。两人在警方于2023年8月15日采取执法行动前离境，警方因此通过国际刑警组织对两人发出红色通缉令。

红色通缉令是向国际刑警成员国发出的通报，要求它们协助追查和暂时逮捕被通缉的逃犯，等候引渡或移交，确保逃犯在全世界无处可逃。