调查：逾九成国人会用新式英文俚语 Alamak最受欢迎

一项调查发现，九成多的新加坡人会用新加坡式英文俚语；其中，“Alamak”最受欢迎，超过六成的新加坡人知道如何使用。

美国线上教育服务公司Preply，针对1500名16岁至50多岁的新加坡人展开调查访问，了解他们对新加坡式英文俚语以及Z世代俚语的理解和使用，从而探讨人们在学习新用语时可能面对的挑战。

调查显示，95％的受访者会在某些情况下用新加坡式英文俚语，33％表示几乎每次对话都会用到。有趣的是，65％的受访者承认是在不清楚词意的情况下使用俚语。

调查列出了最多新加坡人知道如何正确使用的十个新加坡式英文俚语，前五名是“Alamak”（意即“我的天”）、“Makan”（取自马来语，意即“吃”）、“Lah, Lor, Leh, Meh”（啦、咯、嘞、咩，都是语气助词）、“Paiseh”（取自福建话“歹势”，意即“不好意思”），以及“Kaypoh”（取自福建话“鸡婆”，意即“多管闲事”）。

七成的受访者表示用过Z世代俚语，最多人知道如何正确使用的五个Z世代俚语是：Slay（意即“棒极了”）、Sus（意即“可疑”）、G.O.A.T（Greatest of All Time，意即“史上最强”）、Salty（意即“为小事不高兴”），以及Spilling Tea（意即“八卦”）。

根据调查，新加坡人用俚语的原因主要包括：能更快沟通（35％）、俚语已成时尚或普及化（19％）、能表达情感（19％）、可融入大环境（11％），以及听起来很酷（5％）。

新加坡国立大学文学暨社会科学院心理学系助理教授萧淑琴博士接受《联合早报》访问时说：“人们透过语言来表达想法、情感，并提出要求。Alamak是最受欢迎的俚语，因为这个词能同时表达相当复杂的惊讶、沮丧，以及失望的情绪，没有一个标准英文词汇能达到这样的效果。”

视新加坡式英文为一种国家和文化认同

她说，尽管政府鼓励人们“讲正确英语”，但讲新加坡式英语对许多新加坡人来说是很自然的事，并将新加坡式英文视为一种国家和文化认同。

相对于新加坡式英语，Z世代俚语则不是那么普及。萧淑琴认为，Z世代俚语近期才出现，花较多时间在社交媒体的年轻人更能了解这些俚语；老一代往往较少接触。

萧淑琴正在进行“A Small World of Singlish Words”（新加坡式英文的小天地）研究项目，旨在采集人们对各个新加坡式英文俚语的理解，以创建有关新加坡式英文的理论框架。

她说：“目前很多研究主要探讨英国和美国的英文用法，但新加坡式英文是独特的。有了新加坡式英文的理论框架，人工智能科技就能通过机器学习，生成符合新加坡式英文语境的翻译等。”