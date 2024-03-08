为获工程项目让友妻挂名领薪 男子也欺诈建设局判罚款

中年商人为友人付赌债、“聘请”友人的妻子，以换取友人分包项目给他的公司。中年商人也与拥有工程文凭的另两人串谋，让他们充当公司员工，诱导建设局批准公司的项目证书申请。中年商人因为这些罪行，被罚4万4000元。

被告余忠健（51岁）面对五项抵触防止贪污法令和八项欺诈的罪名，他星期五（3月8日）在国家法院承认其中四项控状，余项则交由法官下判时一并考虑。

案情显示，被告事发时是MSP Lift Engineering（简称MSP）董事，在2015年与三菱电梯（新加坡）公司的部门经理李卓杰（47岁）结识。

李卓杰的职务范围包括管理三菱承接的电梯安装项目，MSP的业务则为包括三菱在内的公司提供电梯安装和维修服务。

2019年至2021年期间，李卓杰会到被告的办公室相聚赌博，当钱不够结清赌债时，被告会替他付款，前后共约1000元。

2020年2月左右，被告提出“聘请”李卓杰当时无业的妻子郑美婷（42岁），让她每月领取1184元的薪水和公积金。被告告诉李卓杰，妻子只须偶尔来办公室，以防人力部人员到来检查。

李妻共领取七个月薪水和公积金

李卓杰和妻子同意被告的安排，从2020年4月至10月，李妻共领取七个月的薪水和公积金，总计1万2124元。到2021年1月底，李妻找到工作，李卓杰想退还之前领取的薪水，但被告拒绝。

2021年，建屋发展局发给三菱4000万元的电梯安装工程。李卓杰在物色为电梯提供灯具的分包商时，鉴于与被告的“友好”关系，尽管MSP的货较贵，但他依然推荐了MSP的灯具。李卓杰说，其他分包商的灯具不符合测试要求，但事实并非如此。

庭上透露，三菱事后发现事有蹊跷，最后未选购MSP的灯具。李卓杰早前认罪后，被判罚2万元。

被告曾贿赂三菱安检员

除了贿赂李卓杰，被告也贿赂三菱的安检员诺拉扎（40岁）50元至100元，让对方举报MSP潜在安全违规行为时能宽容以待。

根据控状，被告于2015年至2017年间，向建设局谎称两人为公司员工。

MSP当时想要申请工程项目证书，但不符合建设局的条例，既公司须有至少一名持有工程相关文凭的技术人员。被告便前后与两名持有该类文凭的友人串谋，让对方充当MSP的任职员工，从而诱导建设局批准MSP的申请。

被告事后则为两名友人缴交公积金，分别共为5万4427元和1万1723元。（人名译音）