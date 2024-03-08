【茶水间三问】气候优惠券、退休年龄、韩国医生罢工

又是星期五了。泡一杯咖啡，听《联合早报》播客《茶水间三问》畅聊天下事。

主持人吴婉君每周提出三个发人深省的问题，解说新加坡海内外的热点话题。从新加坡新闻事件到国际大事，《茶水间三问》为听众提供更全面的视角。

1）300元“气候优惠券” 能买什么？

新加坡所有110万户政府组屋住户，4月15日将获300元“气候优惠券”，补贴他们购买10种节能省水家电和装备的费用，例如洗衣机、冰箱等。300元优惠券分2元、5元、10元和50元四种面值，可在14个参与商家经营的约300家门店使用。优惠券的有效期至2027年12月31日。

2）退休年龄延迟，如何影响新加坡人？

新加坡政府将在2026年7月1日，再度调高法定退休年龄和重新雇佣年龄上限各一年，至64岁及69岁。2019年，李显龙总理在国庆群众大会上宣布，政府全盘接受年长员工劳资政工作小组的建议，在2030年前分阶段将原有的62岁法定退休年龄调高到65岁，并将67岁重雇年龄上限提高到70岁。政府已在2022年7月，将退休年龄及重雇年龄延长一年，至63岁及68岁。

3）韩国医生罢工为何越演越烈？

为了应对人口老龄化、解决韩国医生短缺的长期问题，韩国政府2月初宣布从2025学年开始扩招医学院新生，从目前的3058人增至5058人，增幅约为65.4%。这突如其来的宣布遭到医疗界强烈反对，近1万名医生发动罢工，至今已持续两个多星期。医疗界与政府的矛盾加剧，医疗系统濒临瘫痪。针对医生罢工辞职，韩国政府态度非常强硬，以吊销行医执照和行政处分施压，不过只有极少数的医生回到工作岗位。

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