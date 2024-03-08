新式英语之母与女飞人齐登杰出妇女荣誉榜

珊蒂（Shanti Pereira，28岁）在杭州亚运会夺得女子100米比赛银牌，两天后又摘下女子200米金牌，打破了新加坡田径队近50年来的亚运会奖牌荒，成为我国杰出妇女榜史上最年轻的得奖者。（陈渊庄摄）

我国资深幽默作家杜白珠1980年代将本地“巴刹方言”编辑成词，被誉为新加坡式英语的鼻祖，荣登第10届新加坡杰出妇女榜。另外，女飞人珊蒂则成为我国杰出妇女榜史上最年轻的得奖者。

新加坡妇女组织理事会星期五（3月8日）在富丽敦酒店举行第10届“新加坡杰出妇女荣誉榜”（Singapore Women’s Hall of Fame）颁奖典礼，活动由总统尚达曼携同夫人珍一藤木担任主宾，为10位杰出女性颁发奖项。

其中，珊蒂（Shanti Pereira，28岁）在杭州亚运会的女子100米比赛中获得银牌后，又摘下女子200米金牌，打破了新加坡田径队近50年来的亚运会奖牌荒，成为我国杰出妇女榜史上最年轻的得奖者。

去年5月，珊蒂也在东南亚运动会上成为首个同时获得100米和200米短跑冠军的新加坡女运动员；7月在泰国曼谷举行的2023年亚洲田径锦标赛，她获得短跑双冠王，再次为我国田径创造历史。

杜白珠：当初用chope描绘用餐霸位 不料专栏反响巨大

同样登上杰出妇女榜的还有本地先锋幽默作家杜白珠（78岁），她所撰写的《嗨，笨蛋！》（Eh, Goondu!）首次根据发音，拼写出新加坡流行口头语中的单词。这本书籍在1982年出版后的一个月内就突破了1万本销量，她也因此被誉为新加坡式英语（Singlish）的鼻祖。



杜白珠说，即使当年许多新加坡人说着各种方言参杂英语的口头词，但是大家无法从字面上看见这些词语。“起初我只是将日常生活融入报纸的插画专栏里，第一个写的词是chope，其实我只是想要描绘吃饭霸位的场景，没想到之后这系列的专栏引起巨大反响，还有出版社邀我把这些 ‘pasar patois’（巴刹方言）编辑成一本书。”

她说，起初只是从幽默、好玩的角度出发，但当年推崇说标准英语的教育工作者等都担心这么做会拉低新加坡人的英语水平。

“不过，新加坡式英语现在也成为了考卷里的试题，语言学的博士生也会特地找我研究这个课题，包括’kiasu‘这些词也收进牛津词典。国际巨星泰勒丝最近来新加坡也学了几句Singlish，所以我对此感到很骄傲。”

另外八名荣登新加坡杰出妇女榜的女性为本地首名新闻主播和教育电视制片人Tan See Lai（已故）、亚洲创意广告领域开拓者洛可（Linda Lock，71岁）、企业家兼慈善家曹慰萱医生（69岁），教育家、作家和诗人拉玛特（Hadijah Rahmat，66岁）、绿植倡导者玛卡尼（Kirtida Mekani，65岁）、运动员兼慈善家杨慕恩（62岁），以及征服珠穆朗玛峰和乔戈里峰（K2）的登山运动员沈珮珊（49岁）和曾小耘（32岁）。