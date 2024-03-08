下届选举人员增六成 5万公务员下月起受训

选举局将在下一届全国大选举行前，委任和培训约5万名公务员，以管理选举提名、投票和计票工作，人数要比2020年大选多2万人。

据《联合早报》探知，过去一周，陆续有公务员收到选举局发出的通知，委任他们在选举期间负责不同职务，包括监票官（presiding officer）和计票助理。

选举局星期五（3月8日）回复本报询问时证实，选举局将为选举活动委任和培训约5万名公务员，培训工作下个月开始。所有选举人员都必须受训，以确保他们具备有效执行职务的能力。

对于这是否意味大选的脚步逼近，选举局只说：“为协助公共服务做好举行选举的准备，选举局会持续委任和培训公务员履行相关职务。”

我国目前共有约15万名公务员服务于16个政府部门，以及超过50个法定机构。

一名在政府部门工作的公务员匿名受访时说：“今天（8日）刚收到选举局的电邮，通知我获选担任监票官。电邮中虽然有提到之后必须去受训，但是没有注明日期。”

另一名主管级公务员则告诉记者，他在大约两个星期前收到通知，要求他提名下属去受训。据他观察，选举局这一次要求的人数比往年大选“多很多”。

根据本报过去的报道，上一届2020年全国大选，选举局培训了约3万名公务员。相较之下，这次的5万名要比上一次增加超过六成。

前议员张有福：或吸取上届经验 增派人手提升投票效率

人民行动党前国会议员张有福认为，调派更多人手主要是为了提升投票效率。他受访时说，选举局相信是吸取了上一届大选的经验，这次若能设更多投票站，就可以减少人们排队等候的时间。

上届大选投票日当天，好些投票站出现人龙，到了傍晚仍有不少选民在排队，促使选举官在投票时间结束前不到一个小时，突然宣布把投票截止时间延长两小时，至晚上10时。这也是我国在历届选举以来首次那么做。

独立政治观察家陈添金博士则认为：“增派人手可能意味着会有很多选区变动，一些五人集选区会减至四人，以及有更多单选区。这是因为更多选区就需要更多投票站。”

去年总统选举9月1日投票，一些公务员在半年前接获委任和培训通知；上届全国大选2020年7月举行，但早在2018年7月就有公务员开始接受选举培训。

陈添金预测，李显龙总理今年会发表最后一次国庆群众大会演说，然后在那不久后举行选举。上一次培训和大选日期隔了两年，可能是因为中间暴发冠病疫情，以及出现预料不到的因素。

张有福的看法则不同，他觉得不容易从过去的情况推测选举何时举行。新加坡每届政府任期最长五年，参加过七届选举的张有福说，到了第四年，选举局一般上就会开始为下届大选做准备。

下届大选最迟必须在2025年11月举行。