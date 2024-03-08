精深局局长陈谷炎：适应了解和运用AI是未来职场重要能力

杨烨

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发布 / 2024年3月8日 9:43 PM
《海峡时报》和新加坡管理大学联办的教育论坛星期五（3月8日）举行。 新大合作与交流总监林珊珊教授（左起），与谷歌新加坡区执行董事本金、精深技能发展局局长陈谷炎和新大杨邦孝法学院助理教授苏鑫豪三名嘉宾，探讨AI技术对教育、就业和生活等方面的影响。（海峡时报）
《海峡时报》和新加坡管理大学联办的教育论坛星期五（3月8日）举行。 新大合作与交流总监林珊珊教授（左起），与谷歌新加坡区执行董事本金、精深技能发展局局长陈谷炎和新大杨邦孝法学院助理教授苏鑫豪三名嘉宾，探讨AI技术对教育、就业和生活等方面的影响。（海峡时报）

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当人工智能渗入职场已成必然，适应AI的存在、了解AI技术并学会和AI合作，将成为未来职场中的重要能力。

精深技能发展局局长陈谷炎星期五（3月8日）在《海峡时报》和新加坡管理大学联办的教育论坛上，提出上述观点。

陈谷炎说，虽然小部分工作岗位可能会被人工智能（Artificial Intelligence，AI）取代，但大部分岗位都能通过运用AI技术积极改变、向好发展。同时，这类新兴技术也会催生新的岗位，例如AI管理者等。

陈谷炎：人类与AI关系是如何分配任务 以最高效完成工作

陈谷炎认为，人类与AI的关系不应该是争论哪一方更强大，而是如何分配不同任务，才能最高效完成工作，“回想一下，在计算机发明之前，计算员也曾是一种职业”。

他透露，技能创前程（SkillsFuture）团队也会利用智能算法，更好地为用户推荐符合需求的培训课程。

本次教育论坛以“人工智能革命：你准备好了吗？”为主题，邀请陈谷炎、谷歌新加坡区执行董事本金（Ben King）和新大杨邦孝法学院助理教授苏鑫豪等嘉宾，探讨AI技术对教育、就业和生活等方面的影响。

新大助理教授：让学生学习应对AI 发现检查AI输出内容不容易

本地多所高等院校早前已制定指导原则，规范学生在学习中使用ChatGPT等生成式AI工具的情况。苏鑫豪以自己教授的一门法律与科技课程为例，指出完全禁止学生使用AI并不合理，但他会要求学生撰写报告，详细说明他们是如何在作业中使用AI，从而让他们更好地认知这些新兴技术的能力。

“我不担心学生们会过度依赖AI，因为在这个过程中，他们也会学习应对新的挑战，例如他们会发现，检查AI输出的内容是否正确也不容易。”

本金分享说，在本地有关AI工作与教育的谷歌搜索中，“如何发现AI抄袭”“为什么新加坡教育中有AI是好事”和“AI如何帮助新加坡学生”都是常被搜索的问题，体现本地教育界在警惕AI带来学术问题的同时，也相信AI能为学生带来正面的帮助和影响。

“我们应该规范AI的使用，把它系统地融入职场和学校教学工作中，这样AI就可以像协助职场人士一样，为学生和教师提供帮助。”

《海峡时报》新闻室策略编辑欧阳永文（左）与香港汉森机器人技术公司研发的人工智能机器人Sophia，在《海峡时报》教育论坛进行台上采访，并回答与会者有关人工智能的提问。（海峡时报）

本次论坛共吸引300多人参加，现场也请来香港汉森机器人技术公司（Hanson Robotics）研发的人工智能机器人Sophia，与来宾互动并回答他们的问题。

被问到是否觉得机器人比人类更强时，Sophia不失幽默地答道：“我不认为这是一项竞争。我们（机器人和人）只是不同，各有所长也各有所短。不过，机器人不会有头发不好的日子（bad hair day，表示‘不如意的一天’），毕竟我连头发都没有。”

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