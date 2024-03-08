精深局局长陈谷炎：适应了解和运用AI是未来职场重要能力

当人工智能渗入职场已成必然，适应AI的存在、了解AI技术并学会和AI合作，将成为未来职场中的重要能力。

精深技能发展局局长陈谷炎星期五（3月8日）在《海峡时报》和新加坡管理大学联办的教育论坛上，提出上述观点。

陈谷炎说，虽然小部分工作岗位可能会被人工智能（Artificial Intelligence，AI）取代，但大部分岗位都能通过运用AI技术积极改变、向好发展。同时，这类新兴技术也会催生新的岗位，例如AI管理者等。

陈谷炎：人类与AI关系是如何分配任务 以最高效完成工作

陈谷炎认为，人类与AI的关系不应该是争论哪一方更强大，而是如何分配不同任务，才能最高效完成工作，“回想一下，在计算机发明之前，计算员也曾是一种职业”。

他透露，技能创前程（SkillsFuture）团队也会利用智能算法，更好地为用户推荐符合需求的培训课程。

本次教育论坛以“人工智能革命：你准备好了吗？”为主题，邀请陈谷炎、谷歌新加坡区执行董事本金（Ben King）和新大杨邦孝法学院助理教授苏鑫豪等嘉宾，探讨AI技术对教育、就业和生活等方面的影响。

新大助理教授：让学生学习应对AI 发现检查AI输出内容不容易

本地多所高等院校早前已制定指导原则，规范学生在学习中使用ChatGPT等生成式AI工具的情况。苏鑫豪以自己教授的一门法律与科技课程为例，指出完全禁止学生使用AI并不合理，但他会要求学生撰写报告，详细说明他们是如何在作业中使用AI，从而让他们更好地认知这些新兴技术的能力。

“我不担心学生们会过度依赖AI，因为在这个过程中，他们也会学习应对新的挑战，例如他们会发现，检查AI输出的内容是否正确也不容易。”

本金分享说，在本地有关AI工作与教育的谷歌搜索中，“如何发现AI抄袭”“为什么新加坡教育中有AI是好事”和“AI如何帮助新加坡学生”都是常被搜索的问题，体现本地教育界在警惕AI带来学术问题的同时，也相信AI能为学生带来正面的帮助和影响。

“我们应该规范AI的使用，把它系统地融入职场和学校教学工作中，这样AI就可以像协助职场人士一样，为学生和教师提供帮助。”

《海峡时报》新闻室策略编辑欧阳永文（左）与香港汉森机器人技术公司研发的人工智能机器人Sophia，在《海峡时报》教育论坛进行台上采访，并回答与会者有关人工智能的提问。（海峡时报）

本次论坛共吸引300多人参加，现场也请来香港汉森机器人技术公司（Hanson Robotics）研发的人工智能机器人Sophia，与来宾互动并回答他们的问题。

被问到是否觉得机器人比人类更强时，Sophia不失幽默地答道：“我不认为这是一项竞争。我们（机器人和人）只是不同，各有所长也各有所短。不过，机器人不会有头发不好的日子（bad hair day，表示‘不如意的一天’），毕竟我连头发都没有。”