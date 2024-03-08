芽笼士乃亮灯 街道灯饰璀璨62天历来最久

芽笼士乃街道披上缤纷多彩的灯饰，迎接回教斋戒月和开斋节的节庆活动正式开启。

今年以“Semangat Raya”为主题（意为开斋节精神）的芽笼士乃开斋节庆祝活动，星期五（3月8日）晚上在芽笼士乃大厦举行。活动主宾总统尚达曼在社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高，总理公署部长、教育部兼外交部第二部长孟理齐博士，国家发展部兼内政部政务部长费绍尔副教授，以及东南区市长阀贺米的陪同下主持亮灯仪式。

灯饰全长2.6公里，沿着芽笼路和沈氏道一带持续亮灯至5月8日，为期62天，是历来最久的一次。

也是马林百列集选区议员的阀贺米致辞时说，这是为了让公众有更多机会观赏灯饰，感受节庆气氛。

“这项活动不仅对马来社群非常重要，不论任何种族和宗教的亲友都能借此机会欢聚一堂，沉浸在佳节氛围中。”

开斋节市集开幕 摊位须售3元实惠食品

芽笼士乃开斋节市集在同一天开幕，一连举办33天至4月9日。今年的市集汇集了超过500个摊位，包括多达150个清真餐饮摊位，以及约350个售卖各种商品的摊位。

为让消费者享有更多实惠选项，所有餐饮摊位须有两样3元的食品选项。

星期五当天，大部分餐饮摊位已经开始营业，但售卖衣服等零售摊位还有不少仍在为开张做准备，一些摊位还未有摊贩入驻。至于今年开斋节市集生意会如何，受访摊主的看法不一。

部分摊主：新元走高或影响生意

在市集经营20多年玩具摊的杨华仔（76岁）受访时说，由于新元兑令吉汇率屡攀新高，不少人都到马来西亚购物，料生意不会红火。

售卖女性传统马来服饰的艾法苏菲（Eyfasufi，39岁）同样认为，新元兑令吉汇率可能影响今年的生意。“去年生意不佳的部分原因是消费者都到邻国买东西，来这里逛街的人少了，希望今年的生意会有起色。”

在市集经营四年美食摊的洪欣怡（28岁，摊主）则持不同看法，她不仅从以往售卖章鱼烧转向卖咖啡饮品和薯条，同时扩展业务，在毗邻的摊位卖室内花卉盆栽。

“今年的摊位比去年少，地点更集中，预计生意会很好。我们这里的3元选项包括薯条配蘸酱，或两瓶汽水。当顾客知道有这个能负担得起的选项，就会来光顾。”

市集地点在芽笼士乃大厦周围，每天的营业时间为早上10时至晚上11时59分。在4月9日最后一天，市集会营业至隔天早晨6时。