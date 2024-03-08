地铁三线共32站290台电扶梯 2026年起翻修

陆路交通管理局预计2026年展开提升工程，陆续翻修地铁东西线、南北线和东北线上的290台电动扶梯，它们多数已使用超过20年。

这项工程要耗时六年，预计2032年完成，翻修后的电动扶梯将配有新功能，例如双速功能，可以在繁忙和非繁忙时段调整运行速度。

陆交局星期四（3月7日）通过政府电子商务网站GeBIZ为这项工程招标，招标活动5月31日截止。

陆交局星期五（8日）回复《联合早报》询问时说，翻修电动扶梯是改善乘客通勤体验的一部分，这次指定翻修的290台电动扶梯，包括东西线和南北线的部分扶梯，以及东北线的所有扶梯，共32个地铁站。

“由于东西南北线上的坎贝拉站、滨海南站，以及先驱站至大士连站，这些地铁站的电动扶梯较新，因此目前还不须要提升。”

部分电动扶梯机龄接近30年

2016年至2022年间，SMRT耗资4730万元，整修东西线和南北线的231台电动扶梯，它们于1987年至1990年间启用，是我国所有地铁站中最老旧的一批电动扶梯。

被纳入新一轮提升工程的电动扶梯，多数使用超过20年。东西线和南北线的电动扶梯于1996年后启用，机龄接近30年。东北线2003年开通，除了较迟开放的万国站和兀里站外，其他站的电动扶梯也在同年开始运作。

相较之下，南北线的坎贝拉站于2019年才启用，东西线的先驱站则在2009年投入运作。

陆交局在脸书上公告说，工程进行期间会采取措施降低对乘客造成的不便，像是分阶段展开工程。

工程由陆交局执行

这一次的工程是由陆交局而非SMRT执行的。这是因为政府在2016年，通过新地铁融资框架（New Rail Financing Framework）购入SMRT的营运资产，好让它能更专注于经营地铁服务和维修列车。

2022年结束的上一轮翻修工程，由美国奥的斯（OTIS）电梯公司承包。由于每台电动扶梯要拆除、安装或替换的零件和大型部件超过1000个，因此当时较直接的工程也须耗时至少四个月，复杂的则长达八个月。