真爱铁粉挺八个月孕肚到新加坡看泰勒丝

挺着八个月孕肚的铁粉从马来西亚来到新加坡看泰勒丝演唱会，采用体育城的贴心特别通道，避开长长的安检人龙。
来自吉隆坡的阿曼达（Amanda，34岁）周五（3月8日）抵达新加坡体育城看演唱会。当她得知管理体育城的活力加冷体育管理私人有限公司（Kallang Alive Sport Management Co Pte Ltd，简称KASM）有数个为孕妇和其他有特别需求的人士安排的安检通道时，就决定和同行的家人一起利用体育城的特需安检通道，以避开长长的安检人龙。
泰勒丝在新加坡召开演唱会，吸引了无数霉粉前来捧场，其中也包括数个已经怀孕七八个月的孕妇。根据活力加冷体育管理私人有限公司的资料显示，体育城能够为孕妇和坐轮椅的观众开通特别安检通道，让这些有特别需求的观众可以用最短的时间，快捷地通过安检。
作为已经有18年资历的铁杆霉粉，34岁的Amanda和也同样是霉粉的老公，早在去年7月就抢到了Klook网站的酒店加演唱会套票。如今，即便挺着大肚子，她仍决定要从吉隆坡开五小时的车，在丈夫、姐妹和侄女的陪同下，在演唱会的前一天抵达新加坡，来参与偶像的盛事。
经过几个月的等待，终于可以看到偶像的演出。Amanda特意穿上了黑色亮闪闪的装束，向泰勒丝的《Reputation》时代致敬。她和同伴们都精心打扮，闪亮地赴这场泰勒丝时代巡回之约。Amanda指出，《Reputation》是她最喜欢的泰勒丝时代之一，她笑着说：“《Reputation》这张唱片绝对是我最喜欢的其中一张专辑，但要我选择一个最最喜欢的泰勒丝的年代，就像要我在众多自己的孩子里，选择一个最喜欢的孩子一样。太难啦！”