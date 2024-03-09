真爱铁粉挺八个月孕肚到新加坡看泰勒丝

挺着八个月孕肚的铁粉从马来西亚来到新加坡看泰勒丝演唱会，采用体育城的贴心特别通道，避开长长的安检人龙。

来自吉隆坡的阿曼达（Amanda，34岁）周五（3月8日）抵达新加坡体育城看演唱会。当她得知管理体育城的活力加冷体育管理私人有限公司（Kallang Alive Sport Management Co Pte Ltd，简称KASM）有数个为孕妇和其他有特别需求的人士安排的安检通道时，就决定和同行的家人一起利用体育城的特需安检通道，以避开长长的安检人龙。

泰勒丝在新加坡召开演唱会，吸引了无数霉粉前来捧场，其中也包括数个已经怀孕七八个月的孕妇。根据活力加冷体育管理私人有限公司的资料显示，体育城能够为孕妇和坐轮椅的观众开通特别安检通道，让这些有特别需求的观众可以用最短的时间，快捷地通过安检。

Amanda怀孕八个月但不想错过泰勒丝演唱会，当她知道体育城有数个为孕妇和其他有特别需求的人士安排的安检通道时，就决定和同行的家人一起利用体育城的特需安检通道，以避开长长的安检人龙。（新加坡体育城提供）

作为已经有18年资历的铁杆霉粉，34岁的Amanda和也同样是霉粉的老公，早在去年7月就抢到了Klook网站的酒店加演唱会套票。如今，即便挺着大肚子，她仍决定要从吉隆坡开五小时的车，在丈夫、姐妹和侄女的陪同下，在演唱会的前一天抵达新加坡，来参与偶像的盛事。

经过几个月的等待，终于可以看到偶像的演出。Amanda特意穿上了黑色亮闪闪的装束，向泰勒丝的《Reputation》时代致敬。她和同伴们都精心打扮，闪亮地赴这场泰勒丝时代巡回之约。Amanda指出，《Reputation》是她最喜欢的泰勒丝时代之一，她笑着说：“《Reputation》这张唱片绝对是我最喜欢的其中一张专辑，但要我选择一个最最喜欢的泰勒丝的年代，就像要我在众多自己的孩子里，选择一个最喜欢的孩子一样。太难啦！”