国家发展部和业者将合设网站方便配对 国家遇危机公众可提供紧急住宿助人

国家发展部同业者合作，让公众在国家危机发生时能通过网上平台注册，向有紧急住宿需要的人伸出援手，把他们安置在自己家中。

国家发展部和大亨房地产网站（MOGUL.sg）星期五（3月8日）发文告联合宣布，已签署合作备忘录，使用MOGUL.sg的网上预约平台功能，让一般住家能在国家危机发生时用作紧急住宿用途。

网站预计明年上半年架设好

根据计划，公众可在MOGUL.sg的紧急住宿网站上注册自己的住家，以便临时收留受影响的人。

当发生国家危机时，有紧急住宿需求者可在该网站上查找开放的住房及屋主列的条件，例如居住时长及是否收留整个家庭或宠物等。

MOGUL.sg执行总裁杨建贤告诉《联合早报》，网站预计在2025年上半年架设好，并由公司维护。

他强调，网站只会在国家危机发生时才启动。换句话说，公众平时无法通过该网站注册自己的住家。

文告举例说，冠病疫情期间，一些马来西亚人因边境关闭滞留在新。一些新加坡人当时大方地开放住家，让无法回国的马国人有瓦遮头。

现年63岁的洪秀凤（会计师）当时就收留一名流浪妇。她回忆说，公园等公共场所当时都封锁了，有关当局找了地方收容在外露宿的流浪汉。由于疫情迅速扩散，当局必须把人分散开来。

独居的洪秀凤得知情况后挺身而出，收容一名约50岁的本地流浪妇女。该妇女因同染冠病者有过密切接触，搬进洪秀凤的家之后接获隔离令，多数时候留在卧房内。

除了供应三餐，洪秀凤还须为身无一物的妇女添购衣物。妇女约一个月后离开，洪秀凤才发现她把残羹都倒到窗外，把地方弄得非常肮脏。

虽然经验有一些不愉快，但日后如有需要，洪秀凤仍会毫不犹豫地提供援助。“只要我的健康情况还好，而且需要住宿的人会遵守一些简单条件，我很乐意开放住家。这是出自对人的关怀，大家互相帮助。”

“我当然希望紧急住宿网站永远无须启动，毕竟谁愿意国家经历危机。但先做好准备，架设好网站总是好的。”

紧急住宿网站将整合在MOGUL.sg的平台里。运营成本由公司承担，确保网站随时准备就绪。

MOGUL.sg也会向订户推广这项由社区力量驱动的计划，提升公众对紧急住宿网站的认识。

国防部兼人力部高级政务部长扎吉哈去年3月在国会参与《新加坡应对冠病白皮书》辩论时说，我国的基础设施必须够坚韧，也要能灵活使用。

他指出，冠病疫情规模空前，持续时间也非常长，导致隔离和临时住宿等设施供不应求。政府因此物色可用来应付紧急情况的设施，包括平时和发生危机时都能使用的双重用途设施。一个做法是改造一些国有资产，确保它们在危机发生时能迅速转变为合适设施。

卫生部也在去年11月招标，邀请酒店业者就提供客房作为多用途社区隔离设施提呈建议书。

根据招标文件，政府需要650间房。得标者须保留至少100间客房“待命”，一旦被动用，部分房间得在48小时内转为隔离房间，其余的须在七天内投入服务。