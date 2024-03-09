本地家庭每日人均用水量去年降至疫前水平

我国去年的家庭每日人均用水量为141公升，比前年低了八公升，恢复至冠病疫情前水平。

然而，相较于2030年我国要把家庭每日人均用水量降至130公升的目标，现有水平仍高出11公升。

公用事业局星期六（3月9日）配合新加坡世界水日发起常年节省用水运动，今年的主题为“节约用水：大小方式都OK！”（Save water. Big ways, small ways. All OK!），鼓励人们各尽所能确保我国未来仍可持续用水。

据公用局统计，去年的家庭每日人均用水量为141公升，前年则为149公升；冠病疫情期间的用水量则偏高，2021年和2020年分别为158公升和154公升，相信是生活习惯和工作场所的改变，例如采用混合工作模式所致。

尚达曼：农业总用水量占全球七成 人们应思考改变饮食习惯

尚达曼总统连同永续发展与环境部长傅海燕、永续部兼交通部高级政务部长许连碹博士，以及永续部兼交通部高级政务次长马炎庆出席推介活动。

尚达曼致辞时说：“未来几年，我们须思考的事情之一是如何改变我们的饮食习惯。这不仅会使我们变得更健康，也有助省水，因为世界各地的农产业总用水量，占全球用水约70％。其中，牛肉生产的耗水量最高。”

尚达曼认为，人们应从生活多方面省水，包括重新思考家具和服饰等生活选择，以及在饮食上减少吃肉类。“我们应在饮食方面做出改变，但不用直接削减到无，可以一步一步减少。”

今年的节省用水运动着重在提倡节约用水、鼓励家庭和企业提高用水效率，以及表彰公众在节约用水方面做出的努力。（陈渊庄摄）

今年节省用水运动 鼓励家庭与企业提高用水效率

今年的节省用水运动聚焦提倡节约用水、鼓励家庭和企业提高用水效率，以及表彰公众在节约用水方面做出的努力。

公用局于2021年至2022年对约400户家庭进行的用水量调查显示，洗澡、冲水、在厨房洗菜及洗衣服仍是家庭用水量最大的日常作息，占了总用水量约80％。

傅海燕受访时说：“希望新加坡家庭采用比较节能省水的器材，可以帮助保护水资源，同时减少水电费。”

许连碹日前在国会宣布，扩大在2020年推出的气候友善家庭计划（Climate Friendly Households Programme）。

所有110万户政府组屋住户，4月15日起将获得300元“气候优惠券”（Climate Voucher），补贴他们购买10种节能省水家电和装备的费用，例如洗衣机、冰箱、冷气机、花洒、LED灯，以及马桶等，希望鼓励人们改用更节能省水的家电，进而降低水电费和碳排放，为减缓气候变化的影响尽一分力。

水务协会将办工作坊 指导青年投身可持续发展领域

共11个社区伙伴在活动现场设展，介绍各自推行省水的举措。新加坡水务协会财务副会长林文忠（52岁）受访时说，我国要实现家庭每日人均用水量为130公升的目标还有一段距离，协会正多方面加强我国水韧性，包括与企业和大学展开对话，优化和商业化一些技术。“我们也意识到不少年轻人想投身可持续发展领域，但不知从何着手。因此，我们接下来也会举办工作坊指引年轻人。”