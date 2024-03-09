登加首个邻里中心第二季启用 超市食阁率先开业

登加新镇的首个邻里中心将在今年第二季启用，率先开业的包括超市和食阁，方便居民购买日常用品和解决三餐。

建屋发展局星期六（3月9日）汇报登加新镇田园区（Plantation District）邻里中心Plantation Plaza的建筑工程进度。

新邻里中心与预购组屋Plantation Village衔接，占地超过1万平方公尺，五层的零售楼面共有75间店铺，包括分别由巨人（Giant）和口福经营的超市和食阁，为居民提供餐饮、零售和娱乐等各种服务。

建屋局副局长（房地产）陈显华说：“建屋局明白居民对Plantation Plaza超市和食阁非常期待，因此我们与巨人和口福合作进行装修规划，让他们能够早点进来测量，一取得临时入伙证（TOP）就开始装修。”

这个邻里中心的大部分商店预计今年中旬开张，超市和食阁则可以在接近6月时开始营业。

到时，从邻里中心沿着第127A座到126A座将建起一条零售街，有14家食肆和零售店。居民日后可通过这条有盖零售街往来裕廊区域线的新地铁站。

从登加邻里中心沿着第127A座到126A座将建起一条零售街，有14家食肆和零售店，居民日后可通过这条有盖街道往来裕廊区域线的新地铁站。（建屋局提供）

根据建屋局的说法，虽然登加邻里中心与Plantation Village衔接，但预购组屋会先建好。这是因为同其他受冠病疫情影响而延误的工程一样，建屋局和承包商会优先建造住宅单位，好让大多数预购组屋买家能够如愿，尽快拿到新屋钥匙。

为方便已迁入新居的居民购买食物和日用品，当局已做出特别安排，让流动杂货车每星期开入区内三天，也在组屋底层放置食物和饮料自动贩卖机。

登加区整体规划受赞扬 绿化和设施有巧思

林韦宏（49岁）预计今年5月到6月间可领取登加花园二房式组屋的钥匙。他接受《联合早报》采访时说：“很高兴看到邻里中心马上要竣工开业了，因为这个邻里中心不仅能够为登加新镇的居民服务，也能够为附近的武吉巴督西居民提供便利。”

这名园林设计师认为，登加区的整体规划做得很不错，在绿化和设施方面有不少新颖的巧思。例如Plantation Plaza后面一排餐厅和快餐店投入服务后，人们在用餐时可以享受花园景观，这样的设计更符合现代人对环境的要求。

林韦宏在社媒平台上的一个登加BTO群组里非常活跃。这几个月来，他几乎每个周末都花半天时间到登加拍摄，与群组成员分享组屋建造的进度。每当他上载Plantation Plaza的最新照片时，群组都非常兴奋。

林韦宏说，他们这群未来邻居认为，等到邻里中心建设完成后，大部分的设施和商店也都应该已经到位。不过，有些家里有年长者的人希望邻里中心有更多方便年长者的设施，包括更多的全科诊所，还有全国肾脏基金会的洗肾中心等。