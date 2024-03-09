芽笼群聚打“毒针” 居民忧治安问题

芽笼20巷一带公寓后方，一群人疑公然聚集“打毒针”和喝咳嗽药水，附近公众担忧治安问题。

知情者林先生告诉《新明日报》，位于芽笼20巷的1 suites公寓的后巷，从两年前就已经出现有人聚集嗑药的问题，担忧居民的安全。

“几乎每天都有，他们在下午4点后，就聚集嗑药，光天化日之下，行径猖獗。

林先生说，附近虽然是红灯区，但也是游客出入的地方，加上旁边就有很多居民进出，公然嗑药风气将造成不良影响。

根据林先生早前拍摄的视频，三名男子坐在地上，手中拿着针筒，毫不忌讳。期间，有人不断搓揉自己的前臂，过后就开始注射。据了解，一名男子不久后摇头晃脑还大声说话，感觉似乎是起了药效似的。

另一段夜间拍摄的视频则显示，又有三名男子围坐在一起聊天，一人戴着帽子，相信抽着电子烟，另一名金发男子的右拳紧握，右手臂上则插着针筒。聊了一段时间后，帽子男似乎提醒了一声，金发男子才开始完成注射。

林先生告诉记者，他早前也拍到一名男子，手拿着一瓶“饮料”，打开瓶盖后，就直接将“饮料”全部灌入口中，过后还把瓶子丢弃在一旁。“看上去像是咳嗽药水的瓶子。”

记者日前走访时，发现后巷鲜少会有人经过，相信因此才成为不法分子聚集的地方。

根据林先生所拍摄的照片，通往1 suites公寓的走道旁就有一大堆纸巾，也有许多被随意丢弃的针筒。

完整报道，请翻阅2024年3月9日的《新明日报》。