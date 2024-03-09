前议员潘惜玉：幸加入健康SG 发现患癌及早治

前议员潘惜玉加入健康SG，听取医生建议做乳房X光检查，结果被发现患癌，开刀切除两公分肿瘤，呼吁公众在健康SG计划下定期接受健康检查。

前议员潘惜玉（66岁）于去年尾在住家附近的全科医生诊所报名加入健康SG。她告诉《新明日报》，有一次前往诊所接种流感疫苗时，医生注意到她有两年没做过乳房X光检查（mammogram）。在医生的反复提醒下，她接受检查，结果被诊断患乳癌。

“我的身体没有任何症状，做了乳房X光检查，才发现深藏在体内的肿瘤。”

医生通过活检确诊潘惜玉患有恶性肿瘤后，她随之接受医生建议，于1月23日动手术，取出了长达两公分的肿瘤。

“我的癌症属于第二期，需检查癌细胞是否扩散到其他器官。医药报告显示，我的癌症五年复发率是11%，不需要进行化疗，但需要做放射治疗来预防复发。”

她透露，目前仍在等待伤口愈合，本月底将开始进行放射治疗。

潘惜玉希望借由个人经历，鼓励公众通过收费较低又便利的健康SG计划，定期进行健康检查，尤其妇女须每两年做一次乳房X光检查。

“做乳房X光检查不会痛，大家一定要定期进行，越早发现越好，不要等到癌细胞扩散。”

卫生部长王乙康星期三（3月6日）在国会拨款委员会辩论卫生部开支预算时说，截至2月29日，已有76万5000名居民加入健康SG计划。他也以前议员潘惜玉为例，指出健康SG计划能透过疾病筛查，延长国人寿命。

完整报道，请翻阅2024年3月9日的《新明日报》。