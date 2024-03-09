54岁男子涉擅闯体育城被控 据知同泰勒丝演唱会有关

一名54岁男子被指在星期四（3月7日）下午擅闯新加坡体育城，星期六（9日）早上被控上法庭。控状没有说明他为何擅闯体育城，据知同泰勒丝演唱会有关。

根据控状，被告是中国籍男子吴志宏（54岁）。他被指在星期四下午约4时38分刑事擅闯（criminal trespass）新加坡体育城（Singapore Sports Hub），并教唆颜淑清蓄意擅闯（wilful trespass）。

控状没有说明颜淑清的身份，以及如何涉案。被告有意认罪，案件展期至下星期三（13日）。一旦擅闯罪成，将面对最长三个月监禁、或罚款最高1500元，或两者兼施。

3月7日是美国歌坛天后泰勒丝在我国的第四场演唱会。她从上星期六（2日）开始举行六场演唱会，星期六（9日）晚上是最后一场。

活力加冷体育管理私人有限公司和新加坡警察部队之前发联合声明指出，有鉴于演唱会期间体育城将出现大批人潮，因此自上星期六起增加保安人员，以确保所有人的安全。

保安人员在星期一（4日）扣押了数名企图擅闯国家体育场的男女，随后交由警方处理。警方之后也发文告说，三名介于29岁至45岁的男子因涉嫌欺骗被捕，另有21岁至25岁的两男两女涉嫌擅闯正在协助调查。调查正在进行。

活力加冷和警方将紧密合作以确保在场工作的安全。警方也提醒公众，只向授权的销售商购买入门票。（人名音译）