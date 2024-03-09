民航学院校舍将翻新 改建期间培训项目持续进行

拥有66年历史的新加坡民航学院星期六（3月9日）举行校舍改建前的最后一场开放日活动。院方透露，培训项目将在两年改建期间继续进行，今年的招生数量或将超过去年。

根据计划，学院现址将从下月起关闭，并在接下来两年耗资1亿2000万元进行改造，2026年竣工后预计将增加20%培训空间，进一步提升教学和服务质量。同时，学院将新设屋顶露台和航空展览馆，让公众能欣赏毗邻的樟宜机场景观，更好地了解本地航空业。

新加坡民航学院院长刘美凤接受《联合早报》采访时指出，改建启动之后，学院的消防培训将转到附近的史拉兰消防培训基地（Selarang Fire Training Ground）；针对国际学员的培训课程将转到酒店、会议中心等地；但学院内的航空交通控制模拟系统仍将继续为学员开放。

“我们的培训一直在进行，即使在冠病疫情期间也未中断，预计今年的培训招生数量至少与去年持平，甚至更高。”

作为航空专业人员的主要培训基地，民航学院去年为3600多名学员提供航空管理、航空安全、空中交通服务，机场应急服务等多领域培训。其中，本地学员约占70%，其余来自世界120多个国家和地区。

开放日持续三天 共吸引1500多人

学院的开放日已持续三天，活动内容包括体验360度航空交通控制模拟系统，试用航空消防装备等，共吸引1500多人，星期六最后一场的参观者中有不少是家长带着孩子。

科兰芝中学中四学生陈辛泉（16岁）今年要考O水准会考，他告诉记者当日参观对他今后的择业提供了参考。“我一直希望当飞行员，但是今天我看到了其实航空领域有很多工种，让我开了眼界。”

林清勇（46岁）在航空配餐行业工作20多年，当日特地带10岁儿子来体验。“我希望孩子能在开放日上了解航空相关的知识和工作，让他以后有更多选择。当然，至于他以后究竟从事什么，我会尊重他的选择。”

黄家宗（41岁，公务员）和妻子带着三岁和五岁的两个孩子参加开放日。他说：“今天让我大开眼界，看到了非常先进的训练设备，我希望让孩子们来参加各种游戏，一边玩一边体验。”

除了国人，开放日还吸引不少外国参观者。来自英国的福西特（52岁）虽然已在新加坡居住20年，但还是第一次参加民航学院的开放日，友好的学院员工给她留下深刻印象。她八岁的孩子德灵告诉记者：“今天很开心，尤其喜欢这里的无人机游戏展示。”