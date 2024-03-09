调查：本地八成女性忽略个人身心健康护理

许多女性身兼多职，却往往忽略了自己。一项最新调查显示，本地每10名女性中，有八人不会特地拨时间优先照顾自己的身心。超过半数的女性受访者认为，她们受到性别偏见的影响。

人民行动党妇女团与全国职工总会属下的妇女与家庭事务处在2月15日至26日间，对1748人进行网络调查访问，其中1345人是女性。调查结果于星期六（3月9日）公布。

在这个配合国际妇女节进行的调查中，只有21.8％的女性受访者说，会把个人的福祉视为人生选择中的首要考量，20.3％说会优先拨出时间自我护理，包括做运动、聊天等。

对于女性受访者而言，能够帮助她们照顾好自己的因素包括：灵活工作安排（68.6％），确定底线、必要时拒绝请求（55.9％），家人和朋友协助分担责任（48.3％）等。

行动党妇女团主席沈颖说，越来越多女性在职场发挥重要角色，同时须兼顾家庭，导致她们分身乏术，无暇照顾个人的身心健康。她们除了需要男性给予支持，也需要社会和职场提供更多援助。

她认为，目前有不少针对女性健康的资源，但未必涵盖所有重点，比如常被忽略的更年期问题。“我们应该更开放地讨论这些课题，让女性对她们的健康有更多了解，以便在需要时寻求援助。”

过半女性受访者 自认受性别偏见影响

上述调查也显示，女性受访者大多支持女性担任领导职务，但半数以上自认受到性别偏见的影响（53.1％）、在生活与职业平衡方面没有得到足够的支持（51.4％），以及为家庭而休假后难以恢复工作（61.8％）。

男性和女性对于女性领导者的认知有所差别。72.5％的男性受访者认为，女性领导者在社区、职场和家庭中的意见受到重视和尊重，不过只有49.2％的女性受访者这么认为。

沈颖说，男性和女性的视角和观点有时会有所不同，这个调查结果所显示的差异虽然对很多女性来说并不陌生，但男性可能不太了解。她说：“要加强性别之间的平等，需要男女合作相互扶持，而不是互相排斥。”

行动党妇女团将在接下来一年里举办多项活动和讨论会，目的是促进女性的全面发展，帮助女性掌握所需的知识和能力。

