全国华文大比拼开锣 2400名参赛学生历来最多

全国华文大比拼今年迎来2400名学生参加，创下这项赛事实体比赛参赛人数的最高纪录。初赛结束后，学生受访时说，有关本地方言与翻译的考题最有难度。

第11届全国华文大比拼星期六（3月9日）在南洋女子中学举行初赛笔试，吸引了165所中小学的约2400名学生参赛，是历来规模最大的实体赛事。

南洋女中的章一茗（16岁，中四生）在通过校内选拔赛后，成为学校的10名参赛者之一。她去年曾在华文大比拼中获得个人优异奖，但是今年本地方言和翻译的题目对她来说出乎意料地多，相对而言中国文学题则变得较少，因此她对自己今年的表现并不是很有信心。

来自国家初级学院的中四学生邱辛慧（16岁）受访时也说，由于父母都是来自中国的新移民，所以平时很少接触到本地方言。例如，有一题问的是：他美国留学10年，英语能力肯定“bo beh zao”，好得不得了，请问这句福建话里提到的动物是什么？

“这些方言我只能靠猜的，另外还有一些字想不起来怎么写，比如一颦一笑的‘颦’。不过参赛的体验还是很好，至少知道自己哪里不足，以后会加强这方面的知识。”

全国华文大比拼初试星期六在南洋女中举办，不少学生觉得有关本地方言的考题相当有难度。今年的试卷由早报校园与国立教育学院合作，安排34名受训华文教师参与出题。（白艳琳摄）

比赛出方言题目 教师：鼓励学好方言 拉近与家人关系

圣婴中学华文教师周芳源（50岁）告诉记者，学校几乎每年都会派队参加华文大比拼，高级华文班的学生对这项赛事特别感兴趣，为了比赛还会抽出课外时间来进行培训。

“有的学生说，考题里的方言只有阿嬷讲过的他才会。其实我也很鼓励他们多接触本地方言，因为我的父母也是说海南话，这不会阻碍我们去学好华语，学好方言反而可以拉近跟家人的关系。”

百德小学的小六生韩雨辰（12岁）是第一年参赛，她说题目比自己想象中难。“小学组同样有本地方言，多数是福建话，我只能看上下文的意思来选最合适的答案，一些看图猜成语的题目也比较难。”

乐赛小学小六生张歆墨（12岁）也觉得看图猜成语的部分较有挑战，例如图中有一只老虎从笼子里出来跑到山上，打一成语。“另外还有词语接龙的部分，包含了很多民间习俗、俗语和谚语等，例如‘牛郎织女’，再接‘女娲补天’，我觉得非常有趣。还有中英的翻译，这些都是课堂上没有的题目。”

在育能小学教华文已有20年的教师潘慧珠（49岁）指出，平常上课的时间有限，因此无法教学生太多课本以外的内容。“这个比赛可以让学生从中认识到更多本地文化，弥补学校课本欠缺的内容，所以我很鼓励学生参加，他们在学的过程中也非常开心。”

新报业媒体华文媒体集团青少年受众工作群总编辑陈能端说：“今年报名参与大比拼的学生人数创下实体赛的纪录，说明这项活动已经成功地建立口碑和品牌效应。我们乐见一批又一批的学生在前来挑战自我的同时，也进一步发掘华文华语的美好。这是激励我们不断前进的动力。”

初赛成绩3月27日揭晓 半决赛与决赛4月27日举行

初赛成绩3月27日揭晓，小学组表现最好的六所学校将晋级决赛，中学组则是六所学校晋级半决赛，争取决赛的四个名额。半决赛与决赛将于4月27日在榜鹅综合社区中心（One Punggol）广场举行，公众和亲友团可到场观赛。

全国华文大比拼由新报业媒体华文媒体集团与南洋女子中学校联办，中国工商银行新加坡分行联合呈献，豆趣（Do Qoo）鼎力赞助，并获得推广华文学习委员会、全国翻译委员会和讲华语运动的支持。美禄（Milo）为初赛提供饮料赞助。