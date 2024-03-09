救援加沙平民筹款 我国政府与民间迄今筹得1000万元

新加坡政府和人民至今为加沙地带平民筹集约1000万元和物资，救援活动获得各种族与背景的新加坡人支持，是我国尽力帮助战火平民的积极行动。

内政部长兼律政部长尚穆根星期六（3月9日）走访由非盈利机构新加坡仁心组织（Humanity Matters）主办的物资包装活动，约300名学生和义工聚集在创价幼儿园，为加沙儿童包装物资。

这是仁心组织继去年10月后，第二次召集义工为加沙平民准备物资。尚穆根受访时说，距离他上一次出席仁心组织的活动，以哈冲突的局势已恶化，造成超过3万人丧命，200万人流离失所，令人悲痛。

他重申，新加坡与其他许多国家的立场一致，认为以色列的反应过于激烈。前总统哈莉玛早前也在社交媒体发文呼吁尊重人性道义，尚穆根也分享了贴文，认为贴文反映了许多人的看法。

尚穆根说：“所发生的事是一场浩劫，必须立即实行人道主义停火，让平民能够获得救援物资，结束苦难。”

以哈冲突发生后，本地基层与民间发动不少救援筹款活动。以仁心组织的活动为例，尚穆根很欣慰不同种族和背景的学生及公众积极响应，前来帮忙。主办方将与信赖的合作伙伴协作，确保物资送至加沙平民。新加坡武装部队也曾协助运送救援物资。

根据报道，新加坡武装部队代表去年11月30日将医疗用品、滤水器和食品等救援物资转交给埃及红新月会。包括这批物资在内，新加坡人当时已捐助超过700万新元的现金和用品，支持加沙的人道救援工作。

仁心组织星期六起也为加沙平民筹款，活动4月30日结束。从3月15日至30日，公众也可上网留言，支持加沙平民。回教学校师生将协助把民众的寄语翻译成阿拉伯文。

我国将为加沙提供第三批救援物资

我国上周也宣布，将通过约旦为加沙提供第三批救援物资。本地回教慈善机构全福基金会（Rahmatan Lil Alamin Foundation）也将在斋戒月期间筹款。

尚穆根说：“这不是新加坡第一个帮助的地区，也不会是最后一个……当新加坡人看到世界其他地方有需要的人，不论是自然灾害或战争，新加坡人都会挺身而出，给予协助。”

出席活动的约旦驻新加坡大使纳贝尔（Samer Anton Naber）受访时，感谢新加坡政府和人民对人道救援工作的支持，并肯定新加坡呼吁停火的立场。约旦将与新加坡协作，确保加沙平民能获取救援物资。

仁心组织去年经由埃及把总值约21万5000元的物资送往加沙。这次，组织同样派出四人团队到约旦递交物资。除了5000份总值10万元的“儿童暖包”，下周三启程的团队也将准备医疗物资和食品。 “儿童暖包”内装有充气式枕头、玩具、零食和维生素软糖等。

淡滨尼美廉初级学院学生韦思廷（17岁）是其中一名参与包装工作的义工。以哈冲突导致无辜平民受难，令她感到相当难受。“孩子尤其无辜，我从学校那里得知有这项活动，就与同学报名参加，想尽一点绵力。”

想支持仁心组织筹款活动的公众可PayNow至UEN 201920766R；或把支票寄给新加坡仁心组织（Humanity Matters Limited），备注联络号码和Gaza Relief 24。地址是：51 Lorong 17 Geylang, Superior Industrial Building, #02-01, S388571。