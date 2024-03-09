保姆试验计划优先聘请本地人 若供不应求或引进外籍员工

今年下半年推出的婴儿保姆试验计划将优先聘请本地保姆。如果家长对保姆的需求高于供应，社会及家庭发展部不排除允许业者聘请外籍员工，到时会与人力部探讨相关可能性。

社会及家庭发展部星期三（3月6日）在国会宣布，幼儿培育署推出为期三年的婴儿保姆试验计划，委任指定业者为家长提供保姆服务。受委业者可获政府资助，每月收费须维持在约700元。

相较如今市面上一些保姆每月收费介于1200元至3000多元，试点项目的保姆服务收费，对中等收入家庭来说，相对合宜且负担得起。

幼培署将在今年稍后公布计划详情，但不少家长已急切想报名参加试点项目。部分业者反映，过去几天接到的家长询问，比平时增加至少80％，有意申请当保姆的求职询问也比往常多。

内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲接受《联合早报》访问时说，政府鼓励对试点项目感兴趣的本地保姆参与计划，包括有照顾孩子经验的家庭主妇。

“我们希望先让本地保姆加入计划，比如与年轻夫妇住在同一区的家庭主妇，她们有能力提供这类服务。如果需求大于供应，我们也不排除探讨其他的人力资源，如外籍员工。”

保姆可同一时间照顾最多三个婴儿

试验计划面向18个月以下的婴孩。参与计划的保姆可在自己的住家或联络所等社区空间，同一时间照顾最多三个婴儿。

保姆公司Kidibliss旗下约有150名自由业保姆，都是本地公民或永久居民。

公司业务经理苏屏心指出，试验计划允许家长使用孩子儿童培育户头的款项，支付保姆费用，相信会受家长欢迎。若能参与试点项目，而家长对保姆需求高，公司会增聘人手。

“当局未来若允许业者聘请外籍员工，我们会考虑通过这个途径增补人力，但仍会以新加坡人为核心……外籍员工如果可以当保姆，相信会是在社区空间提供这项服务。”

另一家业者NannyPro雇用本地公民及永久居民当保姆，预计今年内会增加到75人。公司联合创办人伍文仙认为，外籍员工可缓解本地人力不足的情况，但业者也要考虑外籍员工税、薪金、住宿和餐食等开销。她估计公司要等计划细节出炉，才评估是否要参与。

幼培署审核保姆背景 业者须遵守服务要求

在试验计划下，幼培署会审核保姆背景。业者也须遵守一系列服务要求，包括审核及评估保姆及住家是否适合照顾婴儿、制定安全准则和保姆职责范围、确保保姆接受相关训练，以及制定事件与投诉处理程序。

社会及家庭发展部发言人回复《联合早报》询问时说，业者和保姆大多同意，遵循上述服务要求，对确保服务安全可靠是至关重要的。对于允许业者在社区空间提供保姆服务，发言人说，这意味着业者可将服务带入需求较高、更靠近家长的地区，并且能让住家环境未必适合照顾婴儿的保姆，也可提供服务。

受访业者也认为，试点项目有助提升保姆行业的专业水平，促使服务更规范化。

Kidibliss的苏屏心说，公司若参与计划，她准备给家长发手册，更明确列明保姆职责及有关的注意事项，包括家长不能把生病的孩子带到保姆住家等。此外，保姆除了提供基本照顾，如给婴儿喂食、换尿布及监督安全等，她认为业者也可考虑为服务增值，如提供规范化的玩具，或让保姆与婴儿进行歌唱等可促进幼儿心智发展的活动。