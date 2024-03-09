牛车水—金声区350名孩童可获700元儿童培育户头填补

育儿开销大，但除了照顾孩子的吃穿用度以外，牛车水—金声区租赁组屋居民陈清水泳也希望两名六岁和两岁女儿上学时不被金钱限制，可参与各种增益活动。她的女儿连同区内350名低收入家庭的孩童，接下来有望各获700元的儿童培育户头填补。

牛车水—金声公民咨询委员会社区发展与福利基金星期六（3月9日）推出“绿芽计划”（Project Green Shoots），旨在满足区内低收入家庭儿童的教育和医疗保健需求。

计划获新加坡博彩公司捐赠12万2500元，可让350名孩童，各获得350元儿童培育户头填补。这笔款项也可得到社会及家庭发展部一元对一元的拨款，预计为“绿芽计划”注入总额24万5000元，相当于为350名受益儿童的儿童培育户头，各填补700元。

来自越南的该区居民陈清水泳（Tran Thanh Thuy Vinh，34岁，兼职财务助理）受访时说，育儿开销很大，单是奶粉每个月就花费500多元。患有先天性心脏缺陷的大女儿，明年将升上小学，除了学习开销预计更大之外，也可能需要一笔钱动手术。

因此，她对“绿芽计划”感兴趣，在星期六提交报名表格。她希望使用儿童培育户头的额外填补，抵消幼儿园的增广课程费用和其他开销。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明星期六下午到金声民众俱乐部，见证支票交接仪式。她也是负责牛车水—金声事务的惹兰勿刹集选区议员。

杨莉明：基层计划与赞助者 为学生办培养领导力课程

她致辞时感谢博彩公司的慷慨捐款。“这将在一定程度上帮助有需要家庭，给予他们机会帮助孩子成长和学习。”

接下来，基层组织也有计划与赞助者合作，为学生开办培养领导能力的课程。

新加坡博彩公司总裁林志荣说，孩子们是我国的绿芽，往后将盛开成为美丽的花朵，捐献善款是在土壤上施肥，助他们茁壮成长。

发起这项计划的彭玮玲（36岁，外展项目经理）从小在这一区长大。来自低收入家庭的她，在求学的道路上，曾获政府、社区和教育学院的助学金和奖学金，以及教师和讲师给予她的帮助和机会。

这让她有机会在工艺教育学院毕业后不断升学，完成理工学院、大学和工商管理硕士文凭课程。踏入社会工作后，她半工半读完成两个专科文凭和第二个硕士文凭课程。

她一年前开始策划“绿芽计划”，希望帮助与她家庭背景相同的孩童，并且回馈社会。

彭玮玲说：“我们都无法选择自己的家庭，但每个人无论背景都应获得平等的机会。低收入家庭需要有人为他们敞开大门，希望这笔儿童培育户头填补，可以为有需要孩童开拓更多机会。”