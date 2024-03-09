幼儿华语文教具比赛 幼教教师本土特色绘本夺冠

“有一次，带女儿去公园喂鱼，被公园的工作人员劝阻，因为这样的行为会对生态造成影响。”

这次经历启发学前中心M.Y World@Woodlands Glade的华文教师张倩（36岁），与中心的其他五位教师共同创作儿童华文绘本《谁是聪明的蓄水池鱼？》。

张倩受访时说：“故事讲述了一群生活在实里达蓄水池的小鱼，由于人类长期的投喂行为导致这些小鱼生病。整个故事的设计初衷是希望通过这一情节，教导小朋友不应该随意投喂食物给野生动物，以免对生态环境产生负面影响。”

绘本在今年的新加坡幼儿华语文教具比赛中脱颖而出，荣获首奖。

幼儿华语文教具比赛星期六（3月9日）在新加坡华文教研中心举行，比赛由教研中心和推广华语理事会联合主办。从2018年开始，教研中心每两年举办一次全国学前华语文教具比赛，历年的主题包括日常生活材料、创意桌游及原创绘本故事板。

比赛主题为本地华语手作绘本 收到150份参赛作品

今年的比赛主题为本地华语手作绘本，鼓励创作者使用本地华语词汇，创作具有本土特色的绘本。主办方一共收到150份参赛作品，入围作品有15份，最终选出首奖、特优奖、优选奖和两份佳作。

获得特优奖的韩衍仪（34岁）并不从事华文教育工作，是名家庭医生。“之前在社区医院工作，主要照顾老年人，所以和他们有很多接触和观察。孩子有时候会害怕长辈，不懂得如何与他们交流，我希望通过绘本让孩子了解年长者。”

她的作品以孙子和奶奶在乐龄中心度过的一天为主题，生动描绘乐龄人士的生活状态，详细记录他们可能动作缓慢、对助听器的需求，以及对古早食物的喜好等生活细节，让孩子们更了解年长者的日常生活。

问及为何对绘本产生兴趣，韩衍仪说：“在为孩子阅读绘本的过程中，我逐渐对绘本和插画产生浓厚的兴趣。通过在网上搜索绘本相关资料时，我偶然发现教研中心正在举办绘本比赛，于是便决定参加比赛。”

优选奖得主施玫伶（32岁）是位于威京逊路（Wilkinson Road）的学前中心Odyssey The Global Preschool的华文教师。她以本地甜品摩摩喳喳为灵感，描绘一群居住在新加坡的动物，包括水獭、松鼠、兔子、鸽子和猫。这些原本素不相识的动物们，因为一碗摩摩喳喳，成为了好朋友。

“小朋友对故事中的角色很感兴趣，因为在生活中经常能看到这些动物，而且他们也会分享自己吃过的甜品。”