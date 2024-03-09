四短片展示旧时新加坡 导演陈子谦带早报读者共赴怀旧之旅

赵世楚

更新 /
更新 / 2024年3月10日 12:11 AM
发布 /
发布 / 2024年3月9日 11:52 PM
在“冬天的天猛公”活动现场，本地导演陈子谦与早报俱乐部的读者分享四部以旧时狮城为背景的短片创作历程和故事。（陈渊庄摄）
在“冬天的天猛公”活动现场，本地导演陈子谦与早报俱乐部的读者分享四部以旧时狮城为背景的短片创作历程和故事。（陈渊庄摄）

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随着城市高速现代化，上世纪六七十年代新加坡的甘榜情谊仿佛已被人渐渐遗忘。在拍摄新加坡作为金融中心和贸易枢纽的宣传片之余，新加坡知名导演陈子谦说：“讲述与记录儿时的甘榜回忆，是一种更纯粹的自我表达，像精神食粮一样。”

40名早报俱乐部读者星期六（3月9日）齐聚天猛公，与陈子谦一同踏上一趟别具新加坡本土风情的怀旧观影之旅。

由早报俱乐部与天猛公艺术基金会联合推出的“冬天的天猛公”活动，陈子谦放映与分享会——“我电影中的新加坡情”，是以春、夏、秋、冬为灵感的“天猛公四季系列”文艺活动的最终场。

捕捉甘榜生活细腻点滴 四短片拉观众入记忆长河

陈子谦受邀从他的多部原创短片作品中，挑选了四部以旧时狮城为创作背景的短片，分别是《50个初吻》《阿公》《花恋》和《老情人》在本次活动放映。他巧借时光流逝为主线，捕捉旧时甘榜生活的细腻点滴，将观众拉入记忆长河，引发全场共鸣。

开场短片《50个初吻》聚集了50对情侣或夫妻、兄弟姐妹以及父母子女，在新加坡著名地标前，手持多年前在同个地点拍摄的照片再次合影。

看影片中人拿着以前的黑白照片，在如今或仍保持原样或已时过境迁的景色面前，依旧站在一起、拥有彼此，观众们被强烈的时间重叠感戳中，也联想到自己人生中珍贵的一幕幕，都颇有感触。

《阿公》讲述一个孙子试图唤回祖父的记忆。祖父在巴刹卖了一辈子鸡，拥有徒手称重的本领。即使患上失智症，他依然絮絮叨叨地念着喂养鸡仔的饲料和步骤。

陈子谦受访时说：“记忆像一台复印机，随着时间流逝，越来越久后，回忆的印记也会越来越淡。所以，我特别想将儿时的画面留住，通过镜头和定格传递给观众。”

《花恋》（Bunga Sayang）描绘1980年代的组屋区里，一个华族男孩因家里停水，和马来邻居老奶奶结下情谊的故事，诙谐又温馨。《老情人》则是重现本地火车铁路的往事，勾起年长者的集体记忆。

陈子谦：创作灵感部分源自长者口述故事

谈及创作灵感，陈子谦说，一部分来自自身的生活经历，另一部分来自他去探访的年长者提供的口述故事。“其实，我都很舍不得删掉那些语音素材，他们讲方言的语调总会把我带回小时候。”

观众王鹏翰 （58岁，退休者）说：“看了很有共鸣和感触，因为我记得我外婆家就在铁路旁，一放假就去，看到火车驶过就心生向往，很想搭火车。”

达祥（57岁，网络安全工程师）和妻子一同来观影。他说：“我一直是《联合早报》的读者，也有关注陈导演，这样的作品人文视角很特别，也很有意义。”

看到不少观众在观影时动情，陈子谦说：“他们觉得有触动，我做的事情就有价值。” 

他笑称：“很多人也会泼冷水说，这种短片没有盈利，所以觉得我傻。可是，我也很感恩有伙伴愿意陪我‘犯傻’。不赚钱就不拍，岂不可惜了回忆？”

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