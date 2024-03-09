四短片展示旧时新加坡 导演陈子谦带早报读者共赴怀旧之旅

随着城市高速现代化，上世纪六七十年代新加坡的甘榜情谊仿佛已被人渐渐遗忘。在拍摄新加坡作为金融中心和贸易枢纽的宣传片之余，新加坡知名导演陈子谦说：“讲述与记录儿时的甘榜回忆，是一种更纯粹的自我表达，像精神食粮一样。”

40名早报俱乐部读者星期六（3月9日）齐聚天猛公，与陈子谦一同踏上一趟别具新加坡本土风情的怀旧观影之旅。

由早报俱乐部与天猛公艺术基金会联合推出的“冬天的天猛公”活动，陈子谦放映与分享会——“我电影中的新加坡情”，是以春、夏、秋、冬为灵感的“天猛公四季系列”文艺活动的最终场。

捕捉甘榜生活细腻点滴 四短片拉观众入记忆长河

陈子谦受邀从他的多部原创短片作品中，挑选了四部以旧时狮城为创作背景的短片，分别是《50个初吻》《阿公》《花恋》和《老情人》在本次活动放映。他巧借时光流逝为主线，捕捉旧时甘榜生活的细腻点滴，将观众拉入记忆长河，引发全场共鸣。

开场短片《50个初吻》聚集了50对情侣或夫妻、兄弟姐妹以及父母子女，在新加坡著名地标前，手持多年前在同个地点拍摄的照片再次合影。

看影片中人拿着以前的黑白照片，在如今或仍保持原样或已时过境迁的景色面前，依旧站在一起、拥有彼此，观众们被强烈的时间重叠感戳中，也联想到自己人生中珍贵的一幕幕，都颇有感触。

《阿公》讲述一个孙子试图唤回祖父的记忆。祖父在巴刹卖了一辈子鸡，拥有徒手称重的本领。即使患上失智症，他依然絮絮叨叨地念着喂养鸡仔的饲料和步骤。

陈子谦受访时说：“记忆像一台复印机，随着时间流逝，越来越久后，回忆的印记也会越来越淡。所以，我特别想将儿时的画面留住，通过镜头和定格传递给观众。”

《花恋》（Bunga Sayang）描绘1980年代的组屋区里，一个华族男孩因家里停水，和马来邻居老奶奶结下情谊的故事，诙谐又温馨。《老情人》则是重现本地火车铁路的往事，勾起年长者的集体记忆。

陈子谦：创作灵感部分源自长者口述故事

谈及创作灵感，陈子谦说，一部分来自自身的生活经历，另一部分来自他去探访的年长者提供的口述故事。“其实，我都很舍不得删掉那些语音素材，他们讲方言的语调总会把我带回小时候。”

观众王鹏翰 （58岁，退休者）说：“看了很有共鸣和感触，因为我记得我外婆家就在铁路旁，一放假就去，看到火车驶过就心生向往，很想搭火车。”

达祥（57岁，网络安全工程师）和妻子一同来观影。他说：“我一直是《联合早报》的读者，也有关注陈导演，这样的作品人文视角很特别，也很有意义。”

看到不少观众在观影时动情，陈子谦说：“他们觉得有触动，我做的事情就有价值。”

他笑称：“很多人也会泼冷水说，这种短片没有盈利，所以觉得我傻。可是，我也很感恩有伙伴愿意陪我‘犯傻’。不赚钱就不拍，岂不可惜了回忆？”