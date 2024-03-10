国大开发免费应用 通过游戏拆组汉字利于学习

新加坡国立大学文学院语言中心和计算机学院的研究团队经过三年跨部门合作研究和试行，联合推出一款免费汉字学习应用，帮助中文学习者攻克汉字学习难关。

该学习应用“Pin It”由国大文学院教职员工研究支持计划（FASS Staff Research Support Scheme）资助研究，主要功能是将汉字部件拆分为上下或左右结构等，通过线上游戏让学生重新拼合部件，组成完整汉字。

应用也提供汉语拼音、英文解释和发音提示等辅助，帮学习者更好地理解和认读汉字。

国大文学院语言中心讲师王皓舒博士受访时说，汉字学习应用主要通过有趣的汉字游戏帮学习者更轻松地掌握汉字知识。应用2022年开始试行，仅介绍给国大语言中心选修中文课的学生自愿使用，至今有260多名注册用户。

通过游戏对汉字建立与音形义关联

实验研究发现，国大零基础参与者通过这个应用，能有效提高汉字的学习效率，包括整体认读、书写，以及字形结构、偏旁部首的书写。

王皓舒说：“目前市面上的汉字学习工具主要以描红和识字闪卡为主，这些学习模式主要是机械操练，学习效果受到限制。我们开发的拼字游戏是一种全新的学习形式，能够帮助汉语学习者通过游戏对汉字建立音、形、义之间的关联。”

另一名合作研究者、国大文学院语言中心副主任曾广元博士指出，目前学习应用处于研发的第二阶段，也提供网络平台，供海内外公众免费试用，期待向自学者、教师、研究者收集反馈。国大语言中心的中文教师已开始试用，在课堂上使用并带领学生进行活动。

学习应用内共有约3000个汉字，覆盖了国大语言中心非母语汉语课程大纲用字，以及本地小学一至六年级、汉语水平考试（HSK）一至六级的汉字内容，用户可选择不同的课程大纲免费使用。

无须下载应用 也可上网玩游戏学习

学习者可通过三个平台接触到“Pin It”的学习内容，即应用、课堂和网络。目前主要在网络平台上试行，学习者无须下载应用也能上网玩游戏，或让教师以游戏方式带动学生学习。

国大计算机学院高级讲师郑浩璘博士指出，学习应用提供网页端口（pinit-nus.com），教师可在课堂上引导学生使用，无须下载应用，扫码即可；教师也可将汉字游戏内嵌到网络学习平台（Learning Management System）上，极大地提高汉字学习的便利和互动。网络访客也可以通过网页端口快速尝试游戏。

“开发学习应用最具挑战的工作是把汉字的结构拆开，我们花很长时间把汉字的部件逐个拆开，并添加注释，希望通过这种新的学习方式，帮助学习者更好地掌握汉字，提高学习兴趣。”

他指出，学习应用现阶段的技术和内容已经准备就绪，接下来的第三阶段是希望和教育部及国内外学府合作，扩大使用应用的人数，让更多师生受益。