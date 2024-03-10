出身警队“精英团队” 前CID夫妻档换厨师袍圆退休梦

在新加坡警察部队相识相爱，一对夫妇在警队当过不少重要职务，处理过大小案子，但两人始终没忘记一个“退休梦”，就是脱下制服穿上厨师袍，开设属于自己的餐馆。从抓住罪犯，到抓住饕客胃口，两人如何转换人生跑道，携手在餐饮业闯出一片天？

同样出身警察“精英团队”，前CID夫妻档从携手侦破案件到一起经营餐馆，他们延续了警队的团队合作和精益求精的精神，为食客送上一道道美味料理。

黄竟财（55岁）和妻子方娟娟（53岁）在新加坡警察部队服务十六七年，他们在警队相知相识，步入婚姻殿堂，还曾在重案组共事，也圆了一起当餐馆老板的梦。

黄竟财：从STAR到刑事侦查局

黄竟财身手了得，曾在特别行动指挥处的特工与拯救单位服务。图为他早前参与射击课程的照片。（受访者提供）

在加入刑事侦查局之前，黄竟财曾在特别行动指挥处的特工与拯救单位（简称STAR）服务约10年，是这个号称“警察突击部队”的首批特警。单位的成员具备两栖突击能力，专责应对武装冲突事件、在陆地和海上解救人质、押送高风险囚犯，以及提供安保护航等艰巨任务。

黄竟财说，特工与拯救单位的筛选过程严苛，训练强度也很大。在单位的10年里，他曾参与上世纪90年代轰动一时的陈庆乐案件，后者当时吸毒拒捕，还夺警枪射伤警员，却在特工与拯救攻坚时自轰。

黄竟财说：“只要有挟持人质或枪击等事件，我们就会出动，我们都得荷枪实弹上阵面对持枪嫌犯，风险很高。”

在着重体能的STAR服务10年后，黄竟财往调查方面发展，经几轮审核后加入刑事侦查局。

妻子方娟娟当时已在刑事侦查局服务，黄竟财因此成了“后辈”，但由于STAR的特工背景，他肩负起刑事侦查局人员的射击训练工作，妻子当时反倒成为他的“学员”。

在刑事侦查局期间，黄竟财首先加入私会党取缔组，然后调派重案组与妻子共事两三年，参与调查持械事件、绑架和谋杀等严重罪案。

方娟娟：在刑侦领域发挥女性力量

方娟娟与团队早前在24小时内侦破一起强奸案，在2001年获得警察总监表扬。（档案照片）

妻子方娟娟则是刑事侦查局性罪案调查组的初创人员，调派重案组后负责调查多起轰动一时的案件，其中包括刘红梅分尸案、女童黄娜谋杀案和独眼龙枪杀案等。

方娟娟说，当时的刑事侦查局只有三名女警，她是其中一名。除了参与调查工作，她也经常为女受害者或女嫌犯提供援助和陪伴，还曾陪黄娜的母亲上庭供证。

谈起过往大案件，夫妻俩认为事件尘封已久，不想唤起当事人或家人的伤痛，婉拒深聊。

对于共事的往事，黄竟财笑说：“她负责调查，我负责抓人，我们各司其职。”

方娟娟（左）在2005年，陪同黄娜母亲黄淑英（右）上庭聆讯。（档案照片）

先后告别警队 追寻餐饮梦想

在穿警服办重案的日子里，这对CID夫妻不曾停止为退休生活打算过。热爱烹饪的两人，一直梦想着开一家属于他俩的餐馆。

方娟娟说：“我们担心退休后已经没有精力创业，所以决定提早行动。尽管已有三个孩子，我们还是先后离开警队，先由他辞职出来试水温，我则在较迟时加入。”

黄竟财离职后先开一家酒吧，每星期五还特地下厨为顾客准备食物。餐馆开在警局附近，很多警队同事上门支持，心甘情愿地成了他的“白老鼠”。

“我的母亲当过小贩，我从她那里学会不少道地的美食，警队同事光顾时也给我提建议，我边做边调，最后做出一道道美味佳肴。”

黄竟财后来受邀到台湾发展两年，在当地售卖新加坡美食，获得不少当地人和旅居台湾的新加坡人捧场。

由于不想离家太久，黄竟财后来回到新加坡，于2019年开餐馆。

在这期间，方娟娟辗转被调派到贪污调查局和赌场管制局（现为赌博管制局）。

在贪污调查局工作时，方娟娟参与调查国大法学院前副教授郑尊行被控性贿赂案，以及民防部队前总监林新邦的性贿赂案等。前者后来被判无罪，后者则坐牢半年。

方娟娟说，丈夫出国创业期间，她独力撑起家庭，待丈夫回国她才离开警界，在2021年当起老板娘。

用警队精神应对挑战 推出多元菜品

尽管圆了餐馆梦，两人在创业初期也经历了不少挫折，开业没多久，生意就被来势汹汹的冠病疫情彻底打乱。在没有退路的情况下，两人只能咬紧牙关，趁空档研发和改良各类美食，开创丰富多元的菜单，把酒吧改成家庭式餐馆“Oops Kitchen”。

除了本地美食，餐馆的菜单如今还添加了西式料理、韩式料理和甜点。

黄竟财（右）推出猪脚米粉和去骨虾酱鸡翅等多道本地佳肴，妻子方娟娟（左）则负责招待客人和制作甜品。（卓祾祎摄）

从警察到餐馆老板，两人笑说，他们一直把警队精神用在经营餐馆上，包括与员工之间的团队互助精神，以及面对挑战时拿出坚韧与勇气。

两人的三个孩子都已成年，孩子们对父母换上厨袍的决定始终给予支持，偶尔还到餐馆帮忙。