称“投资稳赚20倍”亮身份证查验 骗子诈走护士万多元

声称三小时就能赚取20倍投资回报，骗徒还亮出“身份证”博取信任。初入职场的护士误坠圈套，遭连哄带骗投入1万3000多元的本金和隐藏费用，最终血本无归，悔不当初。

坠入投资骗局的女护士现年24岁，她的父亲杰克（化名，55岁，自雇人士）联系上《联合早报》，道出女儿受骗始末。

杰克说，女儿在2月18日早上突然被拉入一个名为“Investation OctaFX-SGD”的Telegram群组，对方开出极具诱人的投资配套，指公司会协助操盘，可在短时间内让顾客赚取20倍资金。

骗子显示身份证公开个人地址 护士深陷加大投资难自拔

受害护士看了很心动，于是接洽骗子了解细节。她一度因投资回报率过高而起疑，但骗子再三保证投资“包赢”，甚至亮出身份证，公开了自己的个人地址。至此，刚出社会想着赚快钱的她，就彻底陷入其中，投资额越来越大，无法自拔。

根据Telegram聊天截图，投资交易前，骗子对护士的连番质询都很有耐心地解说，但他很快摸清她的个性，甚至会看准时机佯装生气，操控了她的心理。

杰克说，女儿不幸上钩，选择投资1000元赚取2万元的配套，并提供个人银行户头号码、电邮等个人信息，登记成为该投资平台的新用户。

一天内支付1万逾元 钱到手骗子就拉黑账户自此失联

同日下午，骗子发信息“恭喜”杰克的女儿投资成功，获利2万元，但公司必须得按条款抽成两成。本以为扣除之后，能连本金拿回1万6000元，对方却称她得先支付抽成费用，才能全款打回她的账户。

为了尽快取回投资利润，护士支付了4000元的抽成，结果对方马上又以当局要“抽税”为理由，强制要她另外支付用于开设股票户头的费用。

本金加上这些隐藏费用，护士在同一天内先后共支付了约1万3000元。骗子钱一过手就拉黑她的Telegram账户，自此失联。

杰克告诉记者，女儿得知上当后立即报案，但为时已晚。“女儿当护士才三四个月，必须轮夜班，赚的是辛苦钱。年轻人没历练辨识骗案，所以才会落入陷阱。”

女护士受骗后没有作声，直到隔日才告诉家人，接下来几天都魂不守舍，自责难过。家人不忍责怪，只能好言相劝，希望她汲取教训。

去年共4030起投资骗案 比前年增三成涉款逾2亿元

警方在答复《联合早报》询问时证实接获相关报案，调查正在进行中。

杰克说，他至今仍不解骗子如何获取新加坡手机号码，还可以开设PayNow等账户接收赃款，促请当局加强监管。他把女儿的遭遇曝光，是想警醒读者，切勿上当。

警方数据显示，2023年共发生4030起投资骗案，比2022年的3108起多了29.7%。2023年涉款金额至少2亿零450万元，同比增加3.1%，是10大骗案中总损失金额最高的骗案类型。