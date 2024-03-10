旅游达人化身高端旅程“私人管家”

从年轻时起，陈伍（54岁）便怀揣着对旅游和自由的热爱，对全球各地充满好奇，想去探索。至今，他已踏遍192个国家和地区。问陈伍，世界上还有哪些角落未曾造访过，他笑说，只剩北极和加勒比海。

陈伍的旅行经历丰富多彩，有些地方他选择居住和工作，也有因公差而去，更多是出于旅游的目的。从英国留学归来后，陈伍赴中国、东南亚等地工作，先后涉足慈善、医疗、教育等多个领域。最终，他为了家人决定定居新加坡，投身他最热爱的旅游业，专门为高端客户定制海外旅游行程。

凭借多年的旅游经验和广阔人脉，陈伍能为客户提供市场上少见，且高度客制化的旅游产品。

他说：“现在很多客人去过很多地方旅游，他们对行程的要求更高，需要更特别的线路，但却没有时间自己去策划、协调、预订。另外，这类资深旅游玩家也习惯了自由自在，用自己的步伐去享受旅程的旅游方式，很难让他们加入大型旅行团。我们服务的就是这样的客群。”

陈伍说，提供客制化服务的旅行社，一般会从整体旅费收取约一两成的服务费，客户也满意这种透明的收费方式。

客户会先将自己的需求告知陈伍，然后他根据客户的偏好和预算，制定和调整行程，包括推荐住宿，以及安排交通和餐馆等。有些客户已经习惯，每年都让陈伍的公司规划他们全家的出国旅行。

陈伍说，他的工作像是客户旅途中的私人管家，从客户出发到回国期间，他都会随时待命，只要客户一通电话，他就会远程解决旅途中的任何问题。

特别是当客户前往有时差的地区，如欧洲和美洲时，他的手机会保持24小时开机，确保客户在世界任何地方遇到麻烦，都能第一时间联系到他。他说，这种客制化服务是人工智能或其他线上服务无法替代的。