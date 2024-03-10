配合电动车普及化 我国加大力度培训新兴技术人才

电动车安全专才、工程师、技工、电池管理专才，甚至是电动车数据分析师和车队经理，这些都是新加坡积极推动车辆电动化后，本地亟需的新兴技术人才。

根据职总恒习去年发布的2023年电动车行业洞察报告，200名所任职企业已参与或有意涉足电动车领域的商业领袖中，有高达八成有意聘请上述多个与电动车相关的人才。不过，只有不到15%的受访者说，现有的本地劳动团队具备协助新加坡提高电动车普及率所需要的技能。

预见到须填补人才缺口应对未来发展需求，劳动力发展局推出面向电动车领域的可持续专才专业计划。另有培训机构与业界合作开办电动车安全课程，高等教育学府也推出系列相关课程。政府、学界、业界多管齐下，力求培养更多掌握电动车相关知识的专才。

可持续专才转业计划 已让21家公司86名雇员受益

劳动力发展局制造、运输与物流署署长余增勇答复《联合早报》询问时透露，劳发局在2022年9月与陆路交通管理局、企业发展局和行业利益相关者合作，推出支持电动车生态系统发展的可持续专才转业计划。

转业计划鼓励处于职业生涯中期、有意转换跑道或有志从事电动车领域的人员参与。新聘和原有雇员的受训期，分别是半年和三个月。期间，学员可接受系统在职培训，及上必要的认证课程如全国电动车专员安全（National Electric Vehicle Specialist Safety，简称NESS）认证课程。

参与计划的公司也可在雇员受训期间，每月获最高90%的薪金资助。截至今年1月，转业计划已让86名来自21家不同公司的雇员受益。

其中一名参与转业计划者，是目前在电动车充电方案运营与供应商Charge+担任项目经理的李伟福（41岁）。

在电信网络和防火行业拥有10多年工程经验的李伟福，2022年转换跑道。公司随后派他参与转业计划，期间他到高等教育学府上电动车基础课程，也进一步了解充电系统。

他目前主要负责推进公司标得的组屋停车场充电桩工程，除了到现场勘察和负责保养和维修工作外，他也须要与电工协调，确保充电桩安装工作一切顺利。

加入Charge+前没电动车相关背景的李伟福说：“公司提供全面的培训机会，这个月晚些时候，也获安排去上电动车充电设备专才课程，这将进一步提升我的技能。”

我国计划在2025年底前，在全岛近2000个组屋停车场各安装至少三个充电桩。

汽车维修业公会：仅2%汽车维修技工受过电动车培训

新加坡汽车维修业公会曾在去年2月披露，仅有2%从事汽车维修的技工，接受过如何处理电动车的培训。

职总恒习行业技能总监郑毅能告诉记者，根据行业洞察报告，有近六成的企业计划在这新兴领域开拓新业务。“因此，迫切需要提高技工可安全处理电动车的技能。”

郑毅能预计，除了工程师和修车技工，数个新兴工作岗位如充电设施技工、车队经理、供应链专才、可持续交通顾问及数据分析师，都会成为电动车行业的生力军。

同样在积极培训电动车人才的，还有新加坡理工学院。从2020年财年迄今，已有700人上过这学院开办、时长从八小时至32小时不等的短期课程，其中有电动车基础课程。

新加坡理工学院电机与电子工程学系电动车团队负责人杨俊贤透露，上课学员背景多元，有电动车车主、电动车爱好者、汽车行业经理、修车技工和充电桩安装工人等。