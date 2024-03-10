不畏湿疹发炎 女童学舞逐梦

11岁女童自幼患有严重湿疹，但她仍热爱舞蹈，即使在台上跳舞张开手掌时手指间会流血也忍痛完成表演，至今已参加超过12场比赛。

今年小学五年级的许沁恩在约一岁时确诊患有湿疹（eczema）。她从四岁开始学芭蕾舞，随后陆续学习嘻哈舞、爵士舞等舞种，五岁就开始参加舞蹈比赛。

她告诉记者，她每年会参加两次比赛，得过不少冠军奖座。“我很喜欢跳舞，跳舞让我很开心，我以后想出国比赛。”

许沁恩目前一周上两次舞蹈课，一次练习约四五个小时。舞蹈期间，她不时会出现喘不过气，全身红得像番茄的情况，最严重时关节处会因发炎干裂导致流血，或流汗导致皮肤瘙痒使她忍不住用手抓。

“碰到这样的情况时，我会继续跳舞让自己分心，跳完后就休息，慢慢等它消下来。有些新的同学看到我，会好奇为什么我有多一点休息时间，为什么我的脸那么红。我学会不去在乎，但老实说偶尔还是会有一点点难过。”

魏宝玲（右）是最早教许沁恩跳舞的导师。（王佳慧摄）

许沁恩积极开朗的性格也离不开父母、老师、朋友的支持与鼓励。

“爸爸妈妈告诉我，我和别人没有差别，我要相信自己。”

她说，父亲年少时也患有湿疹但已经痊愈，因此她有信心自己将来也能痊愈。

“我在家里每天会练习拉伸，调整呼吸，按时吃药，现在变得比较能耐受。以前严重时需要两个月复诊一次，现在每六个月一次就行了。”

完整报道，请翻阅2024年3月10日的《新明日报》。