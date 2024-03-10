比亚迪在本地增聘技术人员 可赴中国总部接受培训

看好本地电动车行业发展，中国电动车品牌比亚迪（BYD）有意扩大新加坡技术团队，增聘更多工程师和技工。

比亚迪刚于今年2月底欢庆在新加坡耕耘10周年。公司目前在本地聘有双位数的工程师和技工，未来会进一步扩大技术团队。

比亚迪新加坡售后总监（经销商和培训）曾子良（63岁）接受《联合早报》采访时说，公司在聘请技术人员时有一套审核和培训系统。新入职者一般拥有工程和汽车维修背景，入职后公司会给予系统培训，也会让新员工和较资深者配对成伙伴，协助新员工尽快融入。

曾子良曾是新加坡武装部队军事工程官 ，他在2022年3月加入比亚迪时担任工程总监，目前主要负责经销商和培训事务。

与好些企业不同，中国深圳的比亚迪总部会派人员来新协助培训，技术转移大大提升了本地员工的电动车知识。

曾子良说：“我们每年也有机会到公司总部受训，例如有新的设备，就会去得频密一些，可能一年几次。”

与职总恒习合作提供进修机会

除了内部培训，比亚迪与职总恒习合作的全国电动车专员安全认证课程，招收的学员人数在上升。双方也在今年1月设立本地首个电动车模拟培训中心，协助学员通过实际操作掌握安全维护和检验零件的技能，提升电动车维修保养的培训质量。

根据2030年新加坡绿色发展蓝图，政府拟在2040年前逐步停用内燃式引擎车辆，即传统的汽油与柴油车。

曾子良认为，从事汽车维修的技工，应争取让公司派他们去上课或自费进修，如果因工作关系无法进修，也可以和开电动车的人谈谈了解，或去听电动车相关的讲座。“重点是要做好准备。”

职总恒习行业技能总监郑毅能说，除了全国电动车专员安全认证课程，职总恒习另有两项电动车技工课程及混合动力／电动车维护和服务课程，供电动车爱好者或有意入行者报读。