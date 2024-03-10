裕华区妇女组缝纫团 边赚收入边实现环保

社区妇女发现同龄人有一手裁缝技艺，于是成立缝纫团体，鼓励其他妇女加入，赚取收入的同时认识新朋友，并实现环保与可持续发展理念。

现年50岁的萧宝芳是裕华裁缝乐友（Yuhua SewMates）的创办人之一。她说：“冠病疫情期间，我担任义工帮忙缝制口罩，发现许多妇女年轻时学习过缝纫，她们也很热心帮忙他人，所以就想成立一个平台，让妇女们施展手艺，赚取收入。”

目前，裕华裁缝乐友团队大约10人，她们来自不同种族。萧宝芳欢迎不同背景的妇女加入，促进种族交流与融洽；大家聚在一起，也能分享生活中的乐趣，与日常问题解决之道。

团队回收广告布条、牛仔裤、衣服与马来纱笼，制作环保袋、电脑包和口罩等。她们在附近的第247座组屋准备了缝纫机，供家中没有设备的妇女使用。根据制作的裁缝产品数量，妇女平均可以赚取15元至150元。

萧宝芳希望，妇女们可以通过裁缝技艺重返职场，未来可到大型或连锁服装店担任裁缝师。

李丽琼（67岁，家庭主妇）说：“我想报名裕华裁缝乐友，因为工作比较灵活，可以自由安排时间，不须要整天待在家，也可以赚一点外快，找到自己的价值。”

妇女赋能嘉年华 吸引1200名公众参与

配合国际妇女节，裕廊集选区、武吉巴督区和裕华区的妇女执行委员会，星期天（3月10日）在裕华民众俱乐部联合举办妇女赋能嘉年华（EmpowerHER Carnival），吸引1200名公众参与。裕华裁缝乐友也参展。

永续发展与环境部长、裕华区议员傅海燕；卫生部兼律政部高级政务次长拉哈尤玛赞，以及裕廊集选区议员黄伟中均到来出席活动。

傅海燕说：“许多妇女想帮助家庭分担经济费用，也希望工作时间和日子灵活，希望做兼职工作，因此今天安排雇主把灵活的工作带给大家，让大家考虑重返工作岗位，帮助补贴家用，为经济做出贡献。”

裕泉区基层组织第二顾问哈宓医生出席妇女赋能嘉年华，在现场与民同乐。（叶振忠摄）

裕廊集选区的裕泉区基层组织第二顾问哈宓（Hamid Razak）医生也到场，去年8月加入裕泉区基层组织的他以淡米尔语致辞时说，嘉年华围绕健康、就业与可持续性三大主题；希望每位妇女在照顾家人和家庭时，也要关心自身的身体与心理健康。

庄美蕾对可持续发展的摊位感兴趣，看到人们把饮料和饼干包装再循环利用，制作出精美包包，让她赞叹。（黄银川摄）

裕华居民庄美蕾（70岁，退休人士）说，她就住在裕华民众俱乐部对面，经朋友介绍来到妇女赋能嘉年华，她被三巴旺白米粉餐馆招聘兼职服务员广告所吸引，认为自己可以胜任餐馆服务员或收银员的工作。