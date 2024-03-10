商会私企善心人集力 仁心组织获捐款逾30万元救援加沙

本地的加沙救援行动筹款活动进一步获社会人士支持，三大种族商会、私人企业及数位善心者，捐出超过30万元给非盈利机构新加坡仁心组织。

捐赠仪式星期天（3月10日）傍晚举行，在尚达曼总统的见证下，仁心组织（Humanity Matters）主席王景荣接过新加坡中华总商会、新加坡马来商会和新加坡印度商会代表、数位善心者和私人企业代表的捐款。他们对人道主义精神的支持获尚达曼赞赏。

王景荣致辞时说，仁心组织将在这周中旬，把包括5000份“儿童暖包”在内的4公吨救援物资空运到约旦。四人组成的救援队之后会留在约旦，采购医疗、食品等物资，为加沙面临的人道主义危机尽一分力。

王景荣说，仁心组织发起的救援筹款活动，仅两天里就已获公众大力支持，收到的捐款将用作上述行动。仁心组织的筹款开放至4月30日。

尚达曼总统星期天也受邀出席新加坡宗教联谊会（Inter-Religious Organisation，简称IRO）成立75周年的庆祝活动及祈福仪式。

IRO主席马力肯（Noor Marican）致辞时强调，各信仰和社区领袖必须有意识地引导信仰者认识彼此的差异和共性。这是因为信息一旦被误传或操纵，就会造成误解、猜疑甚至社会混乱，尤其是涉及宗教或种族等敏感内容。

这个以“培养富有同情心和凝聚力的国家”为主题的宗教联谊会日，共有约150名宗教代表和各界人士出席。