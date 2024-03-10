实龙岗3道湿巴刹10月交还建屋局 招标新业者并翻新

位于实龙岗3道第267座的湿巴刹，将于今年10月租约到期后归还建屋发展局，当局将招标另寻经营者，并为湿巴刹进行翻新。翻新后，原本的摊主能优先回到湿巴刹营业，首三年的租金与现在相同。

《联合早报》去年报道，湿巴刹由昇菘集团总裁林福星家族私人拥有的E Land Properties私人有限公司经营，租约于今年10月到期。为了不影响居民上巴刹的需要，并确保租约顺利过渡，建屋局为业者提供多一年的临时租约。

谢健平（中）与基层领袖连同建屋局人员，2月底向湿巴刹摊主说明新计划。（取自谢健平脸书）

不过，负责布莱德岭区基层事务的马林百列集选区议员、国会议长谢健平答复本报询问时说，由于业者不打算签定临时租约，所以湿巴刹会在10月归还建屋局。湿巴刹的摊主预料会在8月或9月搬离。

谢健平：湿巴刹未来计划包括 可能找新“总租户”

谢健平星期天（3月10日）在脸书发文说，经与建屋局讨论，他们对湿巴刹的未来计划包括，可能找新“总租户”（master tenant），探讨如何为整座建筑，包括湿巴刹注入活力。他说，位于一楼的湿巴刹将翻新，为摊贩和居民打造更好的环境。

翻新工程完工后，原本的摊主也能优先回到湿巴刹营业，首三年的租金将与现在相同。有意转到其他湿巴刹的摊主，也可得到建屋局协助。

谢健平说，维持现租金对现有摊主来说是个很大的优惠，旧店面还可换上新貌。谢健平已连同建屋局和基层领袖，在2月底向湿巴刹摊主说明这个计划。

“在湿巴刹经营多年的摊主与居民熟悉，我和居民都希望他们能够重返湿巴刹营业。”

装修期间，居民可到附近超市，如平价超市和巨人超市以及其他商店采购。

多数摊贩有意重新入驻 翻新期间寻临时地点摆摊

记者星期天走访湿巴刹，受访摊主都说，他们有意在翻新工程结束后重新入驻。

经营酿豆腐摊的李国辉（30岁）说，他在这里已经有一定的顾客群，翻新后会回来营业，期间会到别的地方暂时租档口做生意。

“地点很重要，如果你搬去远一点的地方，这里的顾客不会去找你；在别的地方也不一定能在短时间内建立顾客群，所以肯定是有影响和挑战的。”

30多年租户：鼎盛时期有30摊位 如今仅剩九个

自小就在摊位帮母亲卖鱼的佘绍万（48岁），是湿巴刹的第一批租户，至今已经30多年。

他说，湿巴刹从前很热闹，有超过30个摊位，但由于租金高涨和超市竞争激烈，如今只剩下九个摊位。他担心翻新后的摊位面积会变小，也担心位置会不一样。

“虽然租金不起价，但是摊位的面积会不会变小？如果摊位比现在小，就不能卖那么多鱼了；摊位数量如果增加，则会有更多竞争者。”

摊主：新巴刹或附设熟食中心

经营三个摊位卖菜的卓天生（59岁）说，翻新工程要六到八个月，他和员工会在附近商店前租几个摊位摆卖。

据他了解，新的巴刹可能附设熟食中心，吸引人潮。他认为这个点子不错，希望未来人流增加，能带旺生意。

本报已尝试联系目前经营这湿巴刹的E Land Properties私人有限公司E Land Properties私人有限公司。