五脚基节重现牛车水昔日风华 本地人观光客同醉于华族文化

“五脚基节”周末登场，吸引不少公众到牛车水观光，首次来新加坡的外国游客也加入行列，一同沉浸在旧时代牛车水的氛围中。

牛车水商联会于3月9日至17日举办“五脚基节”（Five Footway Festival），通过进行传统活动与工作坊，让人们重温昔日的牛车水。

来自英国的盖伊（48岁，退休商人）受访时说，他并非第一次来新加坡观光，但他的伴侣第一次到访新加坡。他与伴侣到牛车水观光时，恰好看到五脚基节日的活动宣传，便决定带她一同了解本地的五脚基历史。

他喜欢了解不同国家的文化与传统，所以在英国的时候也会前往唐人街等地了解华族的文化遗产。这次正好碰上牛车水举办五脚基节，可以借机了解一些新加坡的历史与文化，并观赏传统表演。

“我最喜欢舞龙舞狮表演，给我带来视觉上的冲击。我也喜欢古筝表演，因为那是个很优美的乐器。”

祖孙同行 祖母讲解牛车水五脚基历史

另一名参观者林丽华（63岁，文员）受访时说，因为想让孙子了解本地的华人历史与文化，便带他前往牛车水参加五脚基节。她表示这不是他们第一次参与该活动，去年她也曾带着孙子到牛车水感受热闹气氛。她也会根据自己的记忆向孙子讲解牛车水和五脚基的历史。

五脚基节活动包括各大方言的传统戏曲、舞狮和武术表演等，以及一系列的工作坊，例如客家和广东菜烹饪工作坊以及口琴课程，让公众可以学习制作不同籍贯的美食，也能同欢共乐。