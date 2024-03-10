福兰克和实乞纳住宅区将翻新 新沟渠埋地底步行更安心

71岁的张丽玉在福兰克住宅区住了36年，非常喜欢这个地方。但她外出时都得小心翼翼，深怕一不留意，就会失足踩进沟渠里。

当她得知住家外的沟渠将被更换，且会隐藏在地面下，不再暴露在外，她感到非常高兴。

根据为福兰克（Frankel）和实乞纳（Siglap）住宅区拟订的私人住宅区翻新计划（Estate Upgrading Programme，简称EUP），那里总长约22公里的老旧沟渠将进行改善工程。由于极端天气带来更多降雨，新沟渠将更宽更深，以确保有效排水。同现在的沟渠网络不同，几乎所有新的沟渠都会藏在地面下，上头铺设更宽的走道，方便居民步行，且轮椅也能通行。

张丽玉星期天（3月10日）出席了在区内举办的EUP对话会。她受访时说，新加坡是个老龄化社会，基础设施得到改善对年长者来说是福音。她期待自己的住宅区会越来越好，年长者的需求都得到照顾。

配合沟渠更换工程，区内96％的树木必须移位或砍掉重种。负责如切区基层事务的文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉在对话会上向居民保证，被砍掉的树木都会全数种植回来。

格林菲通道公园翻新计划将建游乐场

根据计划，格林菲通道（Greenfield Drive）的公园将翻新，增建游乐场和其他休闲设施。但有居民不支持这项计划，因为公园翻新后将吸引更多人，车辆会使整个地方更拥挤。

不过，许多与会的居民不认同这个看法。EUP工委会的代表也解释说，收集到的居民意见显示，大多数人都希望公园翻新，并让不同年龄层的孩子有合适的游乐设施。

唐振辉在会后接受媒体访问。他答复《联合早报》的提问时，对于有居民反对翻新公园表示讶异。

“不同人有不同观点，对于拟议的项目会有不同意见。不过，多数居民都支持翻新公园。我们在进行整体规划时，会把有关对社区造成不便的停车问题考虑在内。”

翻新工程料明年上半年展开 多数项目一年内完工

EUP工委会将研究反馈，过后敲定各项EUP项目。翻新工程预计明年上半年展开；除了沟渠工程需时三四年，其他项目预计需要一年来完成。有约200名居民出席星期天的对话会，多数为年长者。

国家发展部2019年10月公布第10批将在EUP下获得翻新的住宅区，它们皆有超过25年历史，包括福兰克。

第10批EUP翻新工程原本预计在四五年内完成。唐振辉在对话会上解释说，由于发生冠病疫情，影响了建筑业，因此工程被延误。