过得舒心 本地养老服务新选项

辛勤工作数十年，储蓄了钱准备退休养老，然而生活起居由谁辅助是一大切身问题，若要减轻子女亲人的照护负担，本地有哪些选项可考虑，需要多少费用？跟着《联合早报》的镜头实况了解！

新加坡在2026年将进入超老龄化社会，每五人中就有一人在65岁以上。政府3月4日宣布，2026年7月起，再把法定退休年龄和重新雇佣年龄分别从现有的63岁和68岁，延至64岁和69岁。

这一举措除了应对超老龄化社会劳动力短缺，也帮助国人为退休储蓄做更完善的规划。

然而，当储蓄够了养老金，到了真正退休那一天，你是否认真想过，要原地养老，或许得自雇女佣帮忙生活起居，儿女的照护负担也会不轻，市面上其实还有其他选项可供考虑，在长期维持良好的生活质量。

《联合早报》采访本地近年来兴起的养老新选项，实地了解选择这些方式的乐龄人士平日的生活素质，以及各种选项所需的费用。

“有家庭氛围”的共享居住生活

第一站，记者来到位于蔡厝港的一间四房式组屋单位，拜访贺启东(73岁，退休摄影师)。

在红冠乐龄生活的安排下，贺启东与另外三名年长者住在同一屋檐下，两人一间，另外一间房间住着照顾他们日常起居的两名外籍看护者。

记者（右前方背对镜头）到位于蔡厝港的一间四房式组屋单位，拜访贺启东和他的室友们，了解这群乐龄人士的共享居住养老模式。左前方为受访个案贺启东，向记者介绍他的室友。（视频截图）

红冠乐龄生活（Red Crowns Senior Living）是参与政府2023年9月推出的“同住年长者共用看护沙盒计划”的五家企业之一，在该计划下，政府联合企业探讨新看护模式，企业可获工作准证配额，聘请外籍员工当看护，并可享有优惠，以应对人力短缺挑战。

贺启东是在一年前入住，当时他意外在家中跌倒入院，加上原本就有帕金森症，和子女讨论后，他决定搬到红冠的共享组屋养老设施。

他受访时说，自己对传统的养老院十分排斥，觉得不够自由，目前的共享居住模式更灵活，过自己想要的退休生活。“这让我觉得自己是有尊严的活着，我可以自由外出和老友聚会，也可以邀请他们上门。”

贺启东（左一）和单位其他的年长者一起到楼下散步，晨练。（视频截图）

贺启东也很喜欢共享居住模式的家庭氛围，“我们就像家人一般相处，一起吃饭，一起看电视，两名看护者也是住在这里，周围邻居都把我们当作是一个大家庭。”

第三方为共享居住生活护航

年长者如果在家中聘请女佣，同样也能得到24小时的照顾。至于贺启东选择的模式，则由业者聘用两名看护，照顾“一家六口”的生活起居。

贺启东分享了以往自己为母亲聘请女佣的经历，当时自己时常出国公干，妹妹也有全职工作，两人为独自在家的母亲聘请女佣。但女佣和母亲语言不通，生活习惯也大相径庭，结果时常发生摩擦，母亲总说女佣“欺负”她。

贺启东说，这段经历让他感受到聘请女佣可能产生的问题，而目前的共享居住模式更适合他。

红冠乐龄生活护理总监陈宝芬（48）受访时解释说，共享居住模式为了确保所有入住的年长者都得到良好照顾，红冠乐龄也聘请护理协调员，其中多数是返聘退休人士，让他们定期来探访。协调员与年长居民年龄相近，跟居民沟通交流也更有效，能够及时反馈，给与年长者即时的帮助。更重要的是，协调员也负责监管看护者的工作表现，进行评分，制定奖罚机制。

社交活跃的“退休村”

第二站，记者来到位于武吉知马的圣伯纳德生活辅助村（Saint Bernadette Lifestyle Village），这里住着八位年长者，包括接受记者采访观察的吴金英（91岁，退休理发师）。

圣伯纳德生活辅助村也是“同住年长者共用看护沙盒计划”下的五家实验企业之一，与政府协力探讨看护新模式。相比共享居住模式相比，生活辅助村的生活为每位居民提供了更多的私人空间和社交机会。每位居民都拥有自己的房间和洗手间，房间内配置基本家具、悬挂式电视、可升降的护理床。

住在不同生活辅助村的乐龄人士会定期到位于如切的社交俱乐部，与其他年长者沟通，聚会，一起参加活动。（受访者提供）

除了硬件设施，生活辅助村也看重居民的社交生活，每周驾车载送年长者到辅助村旗下的社交俱乐部参加活动，与其他辅助村的居民见面聚会。

吴金英说，自己基本上每周都会来社交俱乐部与其他年长者一起参加活动，之前让她印象最深刻的就是，大家聚集在这里一起学做面包，还制作了月饼。圣伯纳德也会定期为年长者计划短途旅行计划，曾带着年长者到马来西亚游玩，到槟城品尝美食等，来丰富居民们的生活。

辅助生活帮助年长者保持日常生活能力

辅助生活设施协会理事会会长黄玉亲医生和丈夫于2015年创办武吉知马的圣伯纳德生活辅助村。（档案照）

圣伯纳德生活辅助村创办人黄玉亲医生说，目前年长者要入住公立养老院的条件严苛，通过评估六项日常生活能力（简称ADL，包括冲凉、进食、如厕、穿换衣服、手脚移动、走动），只有当年长者失去至少三项日常生活能力时，才可能入住公立养老院。

尽管私人养老院没有硬性的入住条件，但提供的服务标准与公立养老院相同，主要是针对照顾失去更多日常生活能力的年长者。

社区关爱组屋 提供居民可选服务

除了私人养老选项外，近年，政府也一直在提供养老选项上作出新的尝试。从最初可供年长者居住的小型公寓（Studio Apartments），到综合护理社区项目如海军部村庄（Kampung Admiralty），以及二房式灵活单位以及社区关爱组屋。

海军部村庄项目将退休公寓与社区、公园和医药设施结合，展现新加坡如何透过建筑设计来解决老龄化社会的居住问题。（档案照）

记者最后一站来到建屋局中心，参观第三批社区关爱组屋实体展。社区关爱组屋项目也是目前市面上可以接触的养老选项之一，第一批社区关爱组屋将在2024年底竣工。

勿洛预购组屋项目Chai Chee Green是政府推出的第三批社区关爱组屋，包括约250个社区关爱组屋单位，让年满65岁年长者申购。（视频截图）

社区关爱组屋可供年长者申请，提供15年和35年租约选项。申请入住的居民须要购买基本配套，包含健康检查和24小时应急服务，确保年长者的长期健康安全的生活。另外，居民也可以根据自己的收入水平和所需，预订可选服务，比如请人代买餐食、洗衣或是进行家政清洁等。