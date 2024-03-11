边缘少年痛改前非努力学习 获颁三奖项

16岁边缘少年痛改前非，努力学习考取优异成绩，最近在青年改造与收容服务司的颁奖典礼上，获颁三个奖项。

社会及家庭发展部的青年改造与收容服务司（Youth Residential Service）自2013年开始，每年都会举办颁奖礼，以肯定在少男和少女辅育所接受改造的青少年品德和学业方面的进步，鼓励他们积极向善、改变。颁奖礼2月28日举行，所颁发的奖项包括品德奖、艺术与体育奖以及学术奖，新加坡少男辅育所（Singapore Boys’ Home）共有21名获奖者，其中包括荣获三个奖项的查尔斯（假名，16岁）。

查尔斯两年前因涉及殴斗、吸毒等违法行为而进入少男辅育所，如今痛改前非，在去年的中二考试中，取得优异成绩。明年离开少男辅育所后，他表示还会努力学习，为N水准会考做好准备。

获得启发 望能成为辅导员

他也受到学生福利辅导员（Student Welfare Officer）的启发，希望未来能报考南洋理工学院的社工课程，成为一名辅导员。

查尔斯受访时说：“我一开始很讨厌那名辅导员，但是他没有放弃，每天都来找我，后来我才慢慢和他聊天，就像朋友一样。之后，我会主动找他，也会打电话给他。他的行为感动了我，我视他为榜样，希望未来和他一样， 成为辅导员，帮助其他有需要的学生。”

辅导查尔斯的学生福利辅导员梁国威（34岁）也受邀出席颁奖典礼，他受访时说：“我从学校一直陪伴查尔斯到这里，看着他成长和改变，我和学校的老师们都为他感到很骄傲。”

多家政府机构合作 拓展青少年教育与职业发展途径

超过百人出席了颁奖礼，包括获奖者的家人以及教育部代表。社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆担任颁奖嘉宾，他强调政府机构和教育部会帮助青少年回到正轨。

他致辞时说，在过去的两年里，青年改造与收容服务司与教育部、大专学府、精深技能发展局以及劳动力发展局密切合作，扩大了青少年的教育和职业发展途径。

“我们还与教育部共同制定一份学校资源工具包，旨在帮助学校更好地支持我们的青少年回到学校并重新融入社会。资源工具包分享了一些良方，例如如何更好地与我们的青少年互动以建立融洽的关系，以及采取伙伴制度，使他们更好地重新融入学校生活。”