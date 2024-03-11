为患癌者味觉问题开发应用 新手老板女性创业孵化器比赛夺冠

已故患癌阿姨的经历启发26岁女子创业，开发应用应对癌症病患味觉变化问题，荣获女性创业孵化器比赛冠军。

女性创业孵化器比赛重点关注健康和城市解决方案。比赛由新加坡管理大学连氏社会创新中心（Lien Centre for Social Innovation）连同渣打银行举办，为女性青年创业者和有志于创业的人提供培训、指导和种子资金。最多20名女性创业者将接受一系列大师课程、指导，并准备提案，以获得他们创业公司的种子资金。比赛允许个人或组队参赛，成员性别不拘。团队领导须是今年前，年龄介于18岁至35岁的女性。若三人或以上，须有三分之二由女性成员组成。其中一人须是新加坡公民或永久居民。

十支决赛队伍绞尽脑汁 为解决社会和环境变化问题提方案

决赛入围者名单由连氏社会创新中心发布。10个初创企业队伍在决赛活动中提出解决社会和环境变化紧迫问题的方案。他们于3月7日在新大向评审团展示他们的创新解决方案。

刚从大学毕业的何昱仪（26岁）六年前为患癌的阿姨准备餐食时，发现阿姨因癌症治疗而导致味觉失常，因此食不知味。这一经历让何昱仪有所感触，于是下定决心要帮助癌症患者在接受治疗时，吃上美味且健康的食物，这样也有助于他们积极康复治疗。

她与合作伙伴蔡昀达（27岁）在校内因缘际会，一拍即合，并在去年10月开始开发产品。蔡昀达受访时说，他也有一名朋友因患有骨肉瘤，在21岁去世，因此他深知癌症治疗会对病患产生怎样的影响。在听到何昱仪的创业想法后，他决定一起投身到产品研发上。

何昱仪和蔡昀达计划开发一款名为“Picknic”的应用，详细指导如何为癌症患者准备餐食。应用的所有内容将经过长时间的研究，以及与医生、营养师等进行调查，让癌症患者能根据自身的情况和喜好选出一套自己喜欢的餐食。

两人的创业想法荣获女性创业孵化器的第一名，并获得5万元的奖金。

身为一名初创业的女性，何昱仪说，她有很多顾虑，也会经常自我怀疑，但十分感谢身边有不少人不断地鼓励她。她鼓励女性应当勇敢踏出第一步去尝试，因为可能会有意想不到的收获。

最佳提案呈现奖得主 参与组成本地首个乐龄醒狮团

黄钰清在本次女性创业孵化器比赛以有趣不俗的展示方式呈现她的商业方案，荣获最佳提案呈现奖。（新加坡管理大学提供）

另一名获奖者是文化企业Bridging Generations创办人黄钰清（35岁），她的创业项目是将舞狮活动带入本地活跃乐龄中心。她曾于去年12月起在飞跃家庭服务中心让乐龄人士进行为期六周的集训，并成功组成本地首个乐龄醒狮团。该项目旨在让乐龄人士多了解传统文化，从而走进活跃乐龄中心，积极参与活动。

黄钰清在比赛中荣获最佳提案呈现奖，并获得5000元奖金。