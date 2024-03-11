“估俚间”转型联谊社 延续华社互助精神

估俚间是早年苦力合宿的地方，也是由驳船业者所组织的业缘乡团，铭刻着南洋华人的奋斗史。随着时代变迁，往昔的估俚间，有者转型为联谊组织，和其他宗乡会馆维系着一脉相承的关系，至今仍然举办活动，力抗时代洪流中逐渐沉寂的趋势。

新加坡仁和联谊社的起源，可追溯到1910年代，彼时由十余人设立东兴社，寓意“东石兴起”，后在1920年改名为仁和轩。

1977年是本地估俚史的分水岭，“十年清河计划”标志着驳船运输业的没落，估俚间也纷纷另谋出路。仁和社正式注册为“新加坡仁和联谊社”，并在隔年购置新会所，长远地解决租约烦恼与租金开销。

仁和联谊社目前主要发挥的社会功能，与本地多数华人社团相似，即联络社员情谊，援助社员，为社员谋福利。社长蔡建才受访时说，为推动母语教育，联谊社在1990年首创社员子女华文成绩优异奖，在华社团体中具有前瞻意义。“这是为了鼓励社员子女学好华文，发扬华族优良传统文化。”

颁发奖助学金给社员子女 鼓励新一代努力向学

联谊社每年也颁发中小学奖助学金给社员子女，以鼓励和资助青少年努力向学，学有所成以贡献国家社会。敬老度岁金的设立，如遇长辈逝世，社员多前往慰唁，充分发挥互助互爱的精神。

此外，仁和联谊社向来与跨国宗亲维持密切关系。清朝初年以来，众多东石人远渡南洋谋生，在各地成立多家仁和公所、联谊社等组织。1980年，联谊社和马来西亚江沙仁和公所、吉兰丹仁和音乐社、太平仁和公所，以及太平仁爱音乐社，合称“新马五仁”，轮值主办联谊座谈会，且因菲律宾、澳门和中国东石同乡组织的加入，扩大规模举办“亚洲仁和联谊座谈会”。目前，仁和国内外成员已有13家组织。

蔡建才说，为了联系乡情，每届亚洲仁和联谊座谈会，都以“同饮龙江水、仁和一家亲”为交流契机，加强传承“仁和一家亲”精神，团结乡谊。

与同安会馆同宗同源的宝兴联谊会，现任主席林进展是同安会馆文教股股长。它的前身宝兴估俚间，是福建井头村林姓乡亲的估俚组织。虽缺乏文字记载，无法确认宝兴估俚间的具体成立年份，但根据宝兴会所现存的光绪乙未年（1895年）麒麟香炉，略可推算它拥有百年历史。南来移民以此为基地，从事船运为主，大半岁月在船上摆荡，没工作时寄居估俚间，安身立命。

73岁的林平仲是宝兴联谊会的第三代会员，展示当时从事驳船业的“镇间之宝”鲨鱼剑。（李冠卫摄）

行业走入没落 会员转行仍相聚联系情感

73岁的宝兴联谊会老会员林平仲受访时说，1963年后驳船业走向没落，许多会员只得改行，但仍然以宝兴为联系站，空闲时齐聚一堂，谈心搓麻将。如今会所落户于牛车水组屋店铺单位，仍是会员一同用餐、搓麻将联络感情的地方。

如今，宝兴联谊会每年的主要活动，是在农历九月廿九祭拜同安先祖林希元诞辰，偶尔也和其他宗乡组织合办活动。配合新加坡同安会馆和南洋书法中心在1月26日至28日举办的金融中心迎春展，宝兴联谊会和儒林张氏公会、孙氏公会一同担任联办单位。儒林张氏公会也是同安宗乡会馆，而孙氏公会的发起人孙炳炎是同安人，成立时会员也以同安人居多。

极盛时期人数达数百的宝兴联谊会，如今随时代更替，活跃成员越来越少，作为第三代成员的林平仲坦言，后辈对社团兴致缺缺，老会员逐渐减少是联谊会的现状。

实际上，不少业缘组织已完成社会使命，步入历史，叫人扼腕叹息。例如金门乡团合安摩多舢板联谊社，作为另一家驳船业估俚间，活跃时期热心公益，回馈社会，每年农历九月载送信众到龟屿大伯公庙进香，多次参与义航，即以船资为医院和社区募款。2006年，驳船营业基地从红灯码头搬迁到滨海南码头，联谊社继续运作，直到几年前逐渐沉寂。