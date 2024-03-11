发动捐发活动 为癌症病患献爱心

小四那年，郑淳慧参加儿童癌症基金会的“散发希望”（Hair for Hope）活动，第一次剃光头发，让她对癌症病患的内心感受，有了更深刻的体会。

“顶着光头有时会引来人们的目光，对病患心理和情绪可能会造成一些负担。这让我更加认同捐发活动的意义。”

这份同理心是她升上中学和高中后继续推动捐发活动的动力。她希望鼓励人们通过捐发，协助癌症病患重拾信心。

郑淳慧（19岁）刚从华侨中学（高中部）毕业。她自小学活跃于田径赛跑，高中参加撑杆跳，去年还在全国校际运动会中刷新撑杆跳纪录，同年代表我国到韩国参加亚洲20岁以下（U20）田径锦标赛。

尽管忙碌于学业和体育，她没有忘记要为慈善活动献力。就读南洋女子中学校时，她曾在中一参加由学姐举办的Project Haircatchers捐发活动，中三和中四加入该组织的委员会。

冠病疫情期间，这个组织无法举办实体项目，而是让捐献者通过邮寄方式捐发。郑淳慧在2022年升上高中后决定延续组织的理念，立志发起一场实体活动，提高人们对捐发活动的意识。

去年4月，郑淳慧带领同学在新加坡体育城华侨银行广场举办大型嘉年华会，吸引数百人来捐发。活动获得体育关怀计划（SportCares）的支持，收集到超过600束头发，比预期多。

学生们募款筹钱，请假发师傅把收集到的头发制成100套假发，赠送给乳癌基金会援助的病患。

郑淳慧已把Project Haircatchers的棒子交给学妹学弟，但会继续与他们分享自己的经验。

总结过去两年办捐发活动的心得，郑淳慧认为，与不同伙伴机构合作，尤其是涉及到向公众募款，须好好协调和沟通，了解各方需求并处理好各项行政安排，面对突发状况时也须灵活应变。

“顺利完成这些慈善项目，鼓励人们为有需要的群体献爱心，给我很大满足感。我希望继续办这类活动，援助不同的群体。”