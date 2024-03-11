五名新科大学生创新平台 简化家居装修流程

五名来自新加坡科技设计大学的学生开发创新平台，利用先进技术和生成式人工智能简化家居装修流程。

考虑到大部分屋主装修房子时未必会聘请室内设计师，并且为了帮助他们节省时间和金钱，新科大的学生余俊凯（27岁）、许敦捷（26岁）、吴鹰铭（28岁）、潘彦青（23岁）和马逸达（27岁）在构思毕业设计项目时，决定利用人工智能（AI）技术来简化家居装修的流程。他们设计了网站Hearth&Home，提供从概念到完成的一站式室内设计。此项目在新科大星期一（3月11日）举行的愿景与战略推介仪式上展出。

10分钟生成3D室内设计图 助屋主节省设计费和寻找设计师时间

屋主可以先到网站选择六个他们喜欢的室内设计，网站接着会根据屋主喜欢的风格进行个性化分析，并且在10分钟内利用AI技术生成他们喜欢的3D室内设计。这有助于屋主节省室内设计费用，也能省下寻找设计师所需的时间。

除此之外，网站会估算出装修的成本费用，再让屋主与装修承包商直接在网站接洽，减少屋主寻找装修商的时间。

余俊凯受访时指出，他发现许多人都渴望拥有一个设计高端且舒适的家，但无奈难以负荷室内设计的费用。他与组员们想要解决这个问题，决定利用在学校习得的知识设计出一个能简化家居装修程序的平台。

他也说，自己并非第一次开发创新平台，因为他喜欢去构建一个从无到有的东西，而且也能赋予它意义。虽然需要做许多调查和准备工作，但想到可以帮助人们解决问题，就是最大的动力。