阿叔多次报警投诉邻居 装四电眼“监视”走廊

阿叔申诉，男邻居在高处安装四台电眼“监视”走廊，担忧女儿被拍不雅照。男邻居称，电眼只照着走廊，并没有错。

事主梁先生（63岁，德士司机）告诉《新明日报》记者，他于2003年搬进淡滨尼22街第295座组屋的10楼单位，六旬邻居更早搬来，两人关系一直良好。“直到邻居退休了，我们才出现问题。”

梁先生说，邻居从2020至2021年开始安装电眼，包括在卧室窗户与客厅窗户，卧室的电眼对着大门跟部分走廊，而客厅的则对着走廊。

“除此之外，他大门也有门铃电眼，大门敞开后，还有一个三脚架的电眼。”

为此，梁先生于2021年6月向当局投诉，邻居曾将客厅的电眼拿下，但不久后又安装上去。

“我再次投诉后，他又拆下电眼，之后就没有安装。不过，他将三脚架摆在窗前，将电眼对着我家外面的走廊。卧室的电眼则继续挂着，可是就算电眼摆在屋内，仍旧对着走廊。”

梁先生说，他感觉隐私被侵犯，也担心女儿和其他同层女邻居的安危。“高挂的电眼不妥当，由高处往下拍，或拍到不雅照。我女儿才17岁，同层也有其他女住户。我一年内已经报警至少五次，也多次投诉给有关当局。”

今年1月24日和3月，当局都指电眼没有违反条例。

《新明日报》记者日前走访，确实发现了至少四台电眼。

涉事的邻居受访时不愿多谈，但说电眼照着走廊没有问题，也不担心会拍到女性的不雅照。

完整报道，请翻阅2024年3月11日的《新明日报》。